En medio de dolorosas pérdidas, soledad e incertidumbre propiciadas por la pandemia del COVID-19; hubo espacio para reinventarse, adaptarse a nuevos retos y -pese a los tiempos difíciles- seguir creyendo en el amor y enamorarse, como fue el caso de la presentadora de TV Ethel Pozo y del director Julián Alexander. La pareja consolidó su romance entre restricciones sanitarias y distanciamiento social. “La primera vez que salimos a cenar, ambos nos hicimos la prueba molecular. Ante todo debíamos ser responsables”, recuerda la figura de América TV.

La pareja se conoció en febrero de este año, la responsable del acercamiento fue Melissa Paredes. La actriz los presentó cuando grababa la telenovela “Dos Hermanas”.

“Fue algo mágico. Julián, que estaba dirigiendo ‘Dos hermanas’, me vio en un video y le preguntó a Melissa por mí. Ella hizo de Cupido, nos iba contando las cosas que uno decía del otro. Nos conocimos en plena pandemia, pero sentíamos que nos conocíamos desde siempre, de toda la vida. Fue algo mágico que vino de Dios, no sé cómo explicarlo, estuve mucho tiempo buscando a una persona que quiera a mis hijas y a mí. Ya la encontré”, afirma la presentadora de “América Hoy”.

Ethel Pozo estará firmando sus libros “Nace una madre, ¿nace la culpa?” en Mall del Sur. (Foto: Instagram / @lapozo)

Luego de la primera salida a comer juntos, el hermano de Michelle Alexander, productora de sintonizadas ficciones de televisión, como “Mi amor el wachimán” y “Mis tres Marías”, empezó a tener una serie de detalles con Pozo Valcárcel. Empezó a conquistarla.





“Julián me dijo que se dio cuenta que era la mujer de su vida, el día que me conoció. Desde entonces me ha ido conquistando bonito, a mis hijas y a mí, pues ambos somos padres y cuidamos muchísimo eso, cuidamos mucho este nuevo hogar que hemos formado. Mis hijas van a ser mi prioridad siempre, soy mamá ante todo, por eso escribo sobre la maternidad”, añade Ethel Pozo, quien es madre dos niñas: Doménica y Luana.

Noviazgo

En julio de este año, durante un viaje familiar a Cancún, Alexander le pidió la mano a Pozo. Las hijas de la presentadora de TV fueron cómplices de esta romántica e imborrable celebración.

“Fue hermoso, una de mis hijas trajo el anillo, la otra grabó todo. Nuestra unión va de la mano con nuestros hijos. Él se enamoró de una mamá y yo de un papá”, asienta.

La boda está prevista para el 2022, una vez que culminen las restricciones sanitarias, pues Ethel Pozo espera compartir el momento junto a sus seres más queridos en una reunión íntima, pero inolvidable.

Firma de libros

A fines de 2021, Ethel Pozo publicó el libro “Nace una madre, ¿nace la culpa?”, en el que narra su experiencia con la maternidad: cuenta con detalles todo lo que vivió y lo que le hubiese gustado saber antes de convertirse en mamá.

“Durante varios años estuve involucrada en todo lo que es cambiar pañales, biberones, lactancia.... Desde que tuve a Dome, que es la mayor, siempre venían a mi mente preguntas recurrentes: por qué nadie me lo dijo, por qué estoy experimentando esto, por qué la gente no lo comenta.... Entonces llegué a la conclusión de que debía compartir mis experiencias como mamá en un libro”, destaca la presentadora de TV.

Debido a la pandemia y las medidas restrictivas en el marco de la prevención de contagios por COVID-19, recién este jueves, 23 de septiembre, desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., en Mall del Sur, la presentadora de TV se reencontrará con sus fans en una firma de libros organizada por editorial Planeta.

Pozo Valcárcel planea publicar un libro cada dos años sobre sus vivencias con la maternidad. “Para mí nada tiene más importancia que ser mamá. Mi primera hija la tuve a los 26 años, y de tener un bebé más, sería mamá a los 40, tendría otro tipo de embarazo. Ideas y contenido para un libro hay para rato”, enfatiza.





