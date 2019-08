Eugenia Cauduro y otros famosos de telenovelas que cayeron en desgracia |FOTOS

Eugenia Cauduro estuvo sumida en una fuerte depresión durante 10 años al ponerle punto final a su matrimonio y esto le generó graves problemas emocionales, además, subió de peso más de 30 kilos, situación que le conllevó estigmas y críticas. Atrás quedaron esos años en los que fue modelo y rostro de Televisa.

Después de luchar contra la depresión y superarse gracias a su familia, Eugenia llegó a un momento de aceptación y ahora promueve una imagen de seguridad y confianza.

“Nos son las piernas más hermosas ni mucho menos las más delgadas pero son mis piernas y las amo! Y me quiero y acepto como soy sin importar a quien le gusten o no, o lo que digan o dejen de decir. Yo me siento orgullosa del esfuerzo que he hecho para que se hoy sean 4 tallas menos! Ahhh!! porque estaban casi el doble de gruesas!!! “, expresó en su cuenta de Instagram.



Eugenia Cauduro en Instagram

YURY

La diva mexicano aseguró que durante la mejor época de su carrera, a principios de los años 90, tuvo graves problemas con su salud y adicciones.

"Terminaron las grabaciones de 'Volver a empezar', donde actuaba, y entré en depresión. ¡Se me cayó todo!: el cabello, las uñas, perdí la voz y estaba envejeciendo más rápido de lo normal. Luego los médicos descubrieron que tenía tumores en las cuerdas vocales, por lo que duré siete meses sin cantar ni hablar", dijo.

"Estos problemas radicaron, obviamente en mis excesos. No me cuidaba en las relaciones sexuales, me consideraba adicta al sexo, y tuve mi paga", añadió.

Finalmente, señaló que con cuidados médicos y "gracias al milagro de Dios", logró curarse y retomar su carrera musical de la mejor manera.

Cantante Yuri. (Video: YouTube)

JAIME GARZA



El actor mexicano inició su carrera de la mano de "Plaza Sésamo" y compartió roles actorales con reconocidas actrices, como: Verónica Castro y Victoria Rufo en la telenovela "Rosa Salvaje". Sin embargo, ese momento de apogeo, sucumbió debido a las drogas.

Poco a poco fue mermando su apariencia física y su comportamiento hasta el punto que perdió numerosos contratos de actuación. A esto se le suman terribles enfermedades como la diabetes, y un accidente de moto que le produjo la perdida de una de sus piernas.

RAFAEL ROJAS

Fue en algún momento uno de los galanes mexicanos más asediados por los fans, sin embargo, los excesos mermaron sus logros. Rojas se quedó sin dinero y se dedicó a vender réplicas de artesanías prehispánicas en la calle.

Sin embargo, el actor que se encuentra actualmente alejado de los escenarios televisivos, negó que viva como un mendigo en México DF.

CARLOS PENICHE



El sobrino de los también actores Arturo y Flavio Peniche, e hijo de la actriz Alejandra Peniche, vive en las calles de una colonia al sur de la Ciudad de México.

El programa Ventaneando publicó un video en el que se puede ver al actor con un semblante demacrado en la calle, cubierto con un par de cobijas.

Al ser cuestionado por la reportera, Carlos se mostró sorprendido y afirmó que no cuenta con su identificación personal, por lo que no puede retirar dinero del banco.

“Mi mujer me quitó todo el dinero, me quitó la casa, me quitó 250 mil en efectivo, me quitó las tarjetas”, aseguró el actor, quien también señaló que no ha recibido ayuda de su familia, ya que esta no se encuentra en México.

El actor Carlos Peniche vive en situación de calle | Ventaneando

HUMBERTO GARCÍA



Humberto García pasó de ser un actor de gran renombre en Venezuela a caer en una espiral de miseria y olvido.

El intérprete reconocido por sus papeles en telenovelas como “La Mujer Prohibida”, “Cara Sucia” y “Cristal”, cayó en desdicha hace 11 años, cuando un grupo de delincuentes le disparó en un intento de robo, dejándolo parapléjico.

En el ocaso de sus días, García también ha sufrido el duro golpe del abandono de su familia, por lo que pide ayuda a los venezolanos para "no morir".

Actualmente, el actor realiza su rehabilitación en la “Casa de Ancianos el Peregrino” ubicada en el estado Lara. Vive de la caridad.

De la fama a la miseria: actor venezolano pasa sus días en medio de la indiferencia | Impacto TDN

ROGELIO GUERRA



​En marzo del 2018, el actor mexicano, estrella de "Los ricos también lloran", murió a los 81 años debido a un daño cerebral irreversible que le impedía caminar y hablar.

Los últimos días del actor fueron duros. Su esposa, Maribel Robles tuvo que solicitar ayuda económica para solventar los gastos médicos del actor, ya que mensualmente debía desembolsar la cantidad de 30 mil pesos (2000 dólares aproximadamente).

CHRISTIAN CHÁVEZ



El exintegrante de la agrupación mexicana RBD habló de los difíciles momentos que vivió durante su adolescencia como parte de la campaña #YoMeComprometo que busca ayudar otras personas que puedan estar pasando por algo similar.

"Me diagnosticaron ansiedad y depresión a los 15 años, estaba en una escuela religiosa , solo para hombres en la cual nunca faltaron las burlas, los empujones o humillaciones por ser diferente, por no gustarme el fútbol sino el arte", escribió Christian Chávez en su cuenta de Instagram.

"Llegaba a casa con vergüenza de contarle a mis papás y terminaba llorando en mi cuarto pidiéndole a Dios que me cambiara, que me hiciera 'normal'. Ahí pensé la primera vez en el suicidio", añadió el interprete.