Eugenio Derbez corta a su ex esposa Victoria Ruffo en foto y lo critican

Eugenio Derbez, actor y director mexicano, protagonista de las películas "No se aceptan devoluciones" y "How to Be a Latin Lover", fue criticado en redes sociales por la reacción que tuvo contra su ex pareja y madre de su hijo, Victoria Ruffo.

A través de Instagram, el actor felicitó a su hijo José Eduardo por su cumpleaños, y acompañó el saludo con una fotografía que ha generado críticas, pues se trata de una imagen que ha sido recortada.

En la foto original aparece Eugenio Derbez, José Eduardo de pequeño, y Victoria Ruffo, ex pareja del actor y madre de José Eduardo.

Varios usuarios criticaron el que Victoria Ruffo haya quedado excluida de la foto, mientras que otros consideraron prudente lo que hizo Derbez, si se toma en cuenta que ambos ya tienen otras parejas.



Eugenio Derbez y Victoria Ruffo junto al hijo que tienen en común José Eduardo. (Foto: Instagram)

Las burlas también se hicieron presentes, pues en algunos comentarios se hace referencia a que en la foto “faltó Mon Laferte”, esto por el parecido que Ruffo y la cantante tienen en dicha instantánea.

VICTORIA RUFFO

En mayo de 2017, Victoria Ruffo también fue víctima de las críticas de la gente tras tras recortar una fotografía de su hijo José Eduardo, en la que aparecía junto a Derbez y a la actriz Raquel Welch.