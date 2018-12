Eugenio Derbez prohíbe a su hija ver sus películas por esta razón | FOTOS

Eugenio Derbez fue entrevistado por Andrea Legarreta en el programa ‘Hoy’ y reveló haber sufrido un ‘trauma’ durante su infancia cuando vio a su madre en la televisión, es por ello que ha optado que su hija no vea sus films.

El actor Eugenio Derbez de 57 años, confesó que cuando era pequeño le causó muchos problemas ver a su madre, Silvia Derbez, besándose con un hombre que no era su padre en la televisión y que incluso termino llorando.

“Yo tenía la misma edad de Aitana, como cuatro años. […] pasan en la tele una película de Pedro Infante. Es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, en una escena besaba a Pedro Infante. Me traumé, o sea me puse a llorar por horas”, reveló Eugenio Derbez.

El actor alego que le reclamó a su madre apenas la vio por la escena, y que ahora como es padre y por su carrera debe interpretar personajes de ese tipo, prefiere que Aitana, su hija, no vea las producciones en las que participa: “Por eso mismo dije, no, mejor que no vea Overboard”.

Asimismo, Eugenio Derbez reveló que celebrará la Navidad junto a su familia, aunque duda que José Eduardo pueda asistir junto a su nieta.