Eva Ayllón cuenta su más doloroso momento: "Intentaron violarme"

La cantante criolla Eva Ayllón reveló que, cuando tenía 11 años, sufrió un duro trauma producto de un intento de violación.

La cantante decidió contar este duro momento en el programa "Andrea al mediodía", conducido por Andrea Llosa, y reveló los pasajes más oscuros que le tocó vivir en su niñez y adolescencia.

Eva Ayllón recordó que cuando tenía 11 años, y vivía con su abuela, un vecino ingresó a su casa durante la noche e intentó abusar sexualmente de ella, un hecho que hasta el momento no ha podido olvidar y que todavía le genera pesadillas.

"Hasta ahora no lo supero y de vez en cuando se me vienen sueños. Mi abuelita (sic) se fue a comprar y en esas épocas las puertas de las casas se quedaban abiertas. Había un fulano medio extraño que siempre fastidia a las chicas, un vecino entró y de pronto me doy cuenta que el tipo está encima de mí. Yo empiezo a jalonear de tal manera que logré escapar. Al tipo lo agarraron, no sé qué más le pasó, fue terrible", confesó la cantante criolla.

Asimismo, Eva Ayllón reconoce que esa traumática experiencia le ha dejado secuelas, pues hasta hoy teme el contacto con las personas y tiene frecuentes pesadillas.

"Sí, me pasa a cada rato, pido mis disculpas que no me jalen, yo me acerco, meto mi brazo y ya nos tomamos la foto juntos, pero no dejo que me pongan la mano en la espalda. Si es que se da de forma natural sí, pero cuando es agresivo no puedo", manifestó Eva Ayllón.