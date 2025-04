Tras las declaraciones de Melissa Klug en “El valor de la verdad”, su examiga Evelyn Vela reapareció para señalar que Christian Cueva le habría obsequiado más que una cartera de lujo a la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Según explicó Vela al programa “Amor y Fuego”, los regalos de parte del futbolista a Melissa Klug eran constantes, eso sí, para evitar problemas, precisó que ella no necesariamente fue testigo de todos los obsequios.

“Los regalitos llegaban a cada rato… A mí también me dijeron. Yo no paraba todos los días con ella, más bien eso pregúntenle a ‘La Chama’”, contó Vela al programa conducido por Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.

Asimismo, Evelyn Vela aseguró que ella no sabía que ‘Cuevita’ le había regalado una cartera Louis Vuitton a Melissa. “A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos, yo no sabía de la cartera” , dijo.

Como se recuerda, en la reciente edición de “El valor de la verdad”, Melissa Klug reveló que si recibió un regalo de lujo de parte del futbolista, y que incluso fue ella quien se lo pidió porque había una amistad de varios años.

Melissa Klug le respondió a Christian Cueva mensaje de cumpleaños.

Por si fuera poco, la popular ‘Blanca de Chucuito’ se animó a presentar un audio donde Christian Cueva la saludaba por su cumpleaños y ella “humildemente” le solicitaba una cartera como regalo. El audio ha sido cuestionado por diversos programas, ya que pareciera haber sido grabado recientemente en algún lugar sin ruido.