Evelyn Vela se ha convertido en el centro de atención al revelar que mantuvo una relación sentimental con el cantante mexicano Cristian Castro. Según explicó la exbailarina, el popular ‘Gallito feliz’ le pidió que fuera a vivir con él a Estados Unidos.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Evelyn Vela habló de su cercanía con el artista mexicano y confirmó que sí tuvo una relación con Cristian Castro.

“Es que lo que pasa es que Cristian es una persona que un día está bien, que te quiere, en el otro día te ama y al otro día te odia. Creo que es bipolar”, dijo Vela.

Evelyn Vela revela romance con Cristian Castro, quien la invitó a irse a vivir a Nueva York. (Foto: Instagram)

En la misma línea, la popular ‘Reina del Sur’ aseguró que fue el mismo cantante quien le pidió que se mudara con él a Nueva York, una propuesta que no aceptó en su momento por su familia.

“Quería que yo me vaya a vivir a Nueva York con él. Imagínate cómo me voy a ir a vivir a Nueva York con él, si recién estábamos saliendo y voy a dejar a mis hijos. No hay forma”, precisó.

Al ser consultada por cómo conoció a Cristian Castro, Evelyn Vela aseguró que su primer contacto fue a través de las redes sociales.

“Él me comenzó a escribir por las redes y comenzamos a conocernos, a salir y ya pues. Y ya pasó, me deslumbré por el hijo de la ‘Vero’ (Verónica Castro)”, reconoció la exbailarina.

Finalmente, Evelyn Vela aseguró que sí ha vuelto a hablar con Cristian Castro, pero que solo mantienen una cordialidad de amigos. “Hemos vuelto a hablar después de lo que pasó, del escándalo que salió el ampay, que esto, que el otro, pero es mi amigo. Un amigo nada más”, dijo.