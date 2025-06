Evelyn Vela ha decidido poner punto final a cualquier intención de retomar su amistad con Melissa Klug. Según indicó Vela, no tiene pensado recuperar la amistad de la ‘Blanca de Chucuito’ debido a que, según dijo, se metió con sus hijos.

En recientes declaraciones a la prensa, Evelyn Vela aseguró que no está enterada de nada de lo que pasa en la vida de Melissa Klug. Además, dejo entrever que su amistad “no ha sido verdadera”.

“De la señora no sé nada, si una amistad no dura es porque no ha sido verdadera. Para mí los hijos son sagrados y cuando los meten en los problemas, pues te das cuenta de que no hay amistad”, precisó.

“Yo no doy marcha atrás y sigo con mi vida”, agregó Evelyn Vela, descartando así cualquier posibilidad de retomar su amistad con Melissa Klug.

Evelyn Vela habló de su antigua amistad con Melissa Klug y aseguró que no tiene intención de retomarla. (Foto: Instagram)

Por otro lado, la emprendedora también se animó a comparar las prioridades que tiene su hija Anne con las de las hijas de Melissa Klug.

“Mi hija ha dejado esas amistades, continúa con su reinado, sus actividades y ella sí estudia en la universidad, es una chica que quiere progresar, culturizarse, ser alguien en la vida”, aseguró.

Evelyn Vela y su hija, Anne Thorsen

Como se recuerda, Evelyn Vela y Melissa Klug empezaron a distanciarse por un problema que tuvieron sus hijas; sin embargo, la pelea escaló al punto en que la ‘Reina del Sur’ arremetió contra su amiga y decidieron distanciarse.