Rafael Fernández rompe su silencio sobre la próxima boda entre su exesposa, Karla Tarazona, y el cantante Christian Domínguez. El popular “Rey de los huevos” reapareció públicamente y lanzó una contundente advertencia al cumbiambero.

Durante una entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Rafael Fernández comentó sobre la futura unión de la pareja y recomendó a Christian Domínguez tener siempre un abogado cerca, en alusión a los conflictos mediáticos y sentimentales que han marcado la relación del cantante con sus exparejas.

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“Un buen abogado... no sé, que se vayan al Caribe (de luna de miel), a las playas. Siempre con una mano en el abogado… por ahí también con un abogado de canje que está ahí también”, expresó, entre risas, Rafael Fernández.

Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

Asimismo, el empresario dejó entrever que desde hace tiempo sospechaba de la conexión entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, incluso cuando él todavía mantenía una relación amorosa con la conductora radial.

“Más bien estoy abriendo mi centro de astrología y lectura de cartas. Ya veo el futuro, ya me he dado cuenta de que no me equivoqué”, comentó el popular ‘huevero’.

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Además, Fernández señaló que entre Karla Tarazona y el cantante estarían destinados a permanecer juntos. “Dicen que hay almas gemelas… tal vez han sido almas gemelas que no se pueden separar, sino que tenían que volverse a unir”, resaltó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona anuncian su matrimonio. (Foto: Instagram / @latarazona)

Cabe recordar que Rafael Fernández y Karla Tarazona anunciaron el fin de su matrimonio en agosto de 2022, luego de varios meses de rumores sobre problemas en la relación. Según explicó el empresario en aquel momento, las diferencias familiares y de convivencia terminaron desgastando el matrimonio.

“Tiempo al tiempo. Las cosas se aclararon al final, Al principio me hicieron puré, porque todo el mundo decía que era imposible. Obviamente que la relación se terminó por terceras personas que estaba inmiscuidas en la relación”, contestó Rafael.

Por su parte, Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan mostrando públicamente su reconciliación y ya vienen preparando su esperada boda, programada para junio de 2026.