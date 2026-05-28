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Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez. (Foto: Composición / Captura de YouTube: Willax Televisión - Instagram: @latarazona)
Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez. (Foto: Composición / Captura de YouTube: Willax Televisión - Instagram: @latarazona)
Por Redacción EC

Rafael Fernández rompe su silencio sobre la próxima boda entre su exesposa, Karla Tarazona, y el cantante Christian Domínguez. El popular “Rey de los huevos” reapareció públicamente y lanzó una contundente advertencia al cumbiambero.

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