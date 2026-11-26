El chico ‘reality’ Paul Michael, conocido por su anterior relación con la mediática Pamela López, fue acusado de no cubrir adecuadamente los gastos de su pequeña hija, además de no brindarle un seguro médico ni cumplir con las visitas acordadas, según denunció Sofía Delgado, madre de la niña.

En declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, Delgado explicó que el actual integrante de ‘Esto es guerra’ solo abona S/ 500 mensuales por la manutención, monto que ambos habrían acordado cuando cumplió un año y que nunca llegó a actualizarse.

De esa cantidad, S/ 400 se destinan al pago de la mensualidad del colegio, por lo que apenas quedan S/ 100 para alimentación, loncheras, ropa, movilidad y recreación, dinero que le resulta insuficiente, detalló ante las cámaras de ATV.

“Estoy aquí porque ya estoy cansada de que vean a Paul Michael como un hombre digno, como un buen padre cuando no lo es. Una niña no vive con S/ 500, mucho menos sin un seguro de salud”, declaró la joven en el programa.

También presentó capturas de conversaciones para respaldar sus acusaciones por la falta de apoyo médico. En uno de los intercambios, pidió atención para la pequeña, quien presentaba fiebre alta alrededor de las nueve de la noche.

Según su testimonio, el cantante se negó a llevarla a un hospital, le pidió que resolviera la situación por su cuenta y le indicó que comprara los medicamentos para transferirle posteriormente el dinero mediante un aplicativo.

Paul Michael tendría una deuda de más de S/ 15 mil por pensiones

A los reclamos se suma una deuda acumulada superior a S/ 15 mil por pensiones devengadas. Delgado sostuvo que el artista percibe ingresos por su participación en televisión y sus presentaciones con la Combinación de la Habana, pero no ha saldado el monto pendiente ni ha respondido, a través de sus abogados, para formalizar un incremento de la pensión.

“Él ahora mismo me debe unos devengados. Siempre que le pido que me lo pague, me dice que se lo gana en un día o en un fin de semana”, afirmó. La joven agregó que el cantante le ofreció elevar el aporte mensual a S/ 1.000, propuesta que nunca llegó a concretarse.

Sofía Delgado

Por último, la madre de la niña cuestionó el incumplimiento de las visitas acordadas y aseguró que los videos que Paul Michael publica junto a su hija en redes sociales no reflejan la realidad.

“Muchas veces él me dice: ‘Sí, voy a recogerla’, no llega a recogerla, la deja lista”, sostuvo. El integrante de ‘Esto es guerra’ no se ha pronunciado sobre las acusaciones.