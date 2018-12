Defensoría del Pueblo: "Expresiones de Antonio Pavón son inaceptables"

Horas después de la denuncia publica de la influencer Aneth Acosta contra el torero Antonio Pavón, señalándolo de racismo, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde condenó las palabras del ciudadano español.

"Rechazamos toda forma de expresión discriminatoria sea esta fórmulada en ámbitos públicos o privados. Las expresiones difundidas de Antonio Pavón son inaceptables y pueden constituir delito de injuria, como agravante el móvil discriminatorio", indica el texto.

Además, las frases ofensivas y discriminatorias constituyen violencia psicológica. Estamos a disposición de la agraviada para brindarle nuestra orientación frente a la agresión sufrida. #NoMásIndiferencia #DeUnaVezPorTodas, esto tiene que cambiar. (2/2) — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) 4 de diciembre de 2018

"Además, las frases ofensivas y discriminatorias constituyen violencia psicológica. Estamos a disposición de la agraviada para brindarle nuestra orientación frente a la agresión sufrida", añadió.

Como se recuerda, el lunes último el periodista Samuel Suárez difundió el audio de una conversación privada, el el que Pavón llama "india marginal" a Acosta. Posteriormente, Antonio Pavón se promnunció sobre el audio.

"Yo no soy racista. Me avergüenzo que estas palabras hayan salido al aire, pero ella le ha dado este audio a todos los gerentes, amigos, productores, un montón de gente... Ella me culpa que su novio se haya ido a España a recuperar a su esposa y su hija", declaró.

Por su parte, el torero difundió unos mensajes de Whatsapp supuestamente escritos por Aneth Acosta, textos que también han sido señalados como racistas.