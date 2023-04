Utilizando su cuenta de Instagram, Ezio Oliva reveló que por la mañana del jueves tuvo que ser trasladado de emergencia a la clínica más cercana tras presentar complicaciones en su salud. Pese a que prefirió no brindar detalles de lo que pasó, se limitó a agradecer al equipo de bomberos que fue en su auxilio y logró llevarlo a tiempo a la clínica.

“Hoy tuve una urgencia por la mañana, un susto muy grande que me tomó por sorpresa a los pocos minutos de terminar de desayunar...pero en realidad no hago este post para contarles lo que me pasó ya que soy consciente que no soy el único pasando por urgencias el día de hoy, hay miles de peruanos en peores situaciones”, empezó contando a sus seguidores.

“Lo que sí quiero con este post, es resaltar la GRAN labor de nuestros BOMBEROS quienes dan su tiempo por la única recompensa de ayudar. Mi respeto y absoluto agradecimiento por haberme estabilizado y llevado a la clínica lo más pronto posible como también muy agradecido con los doctores y enfermeras en la clínica”, de esa manera enalteció la ardua labor de los bomberos, quienes arriesgan su vida diariamente de manera desinteresada.

Finalizó afirmando que ya se encuentra en su casa sano y a salvo. “Afortunadamente sólo fue un sustazo familia, ya estamos de vuelta en casa y seguimos pa lante”, escribió al final de su post. De igual manera, Karen Schwarz tampoco brindó detalles de lo sucedido, solo posteó una foto tomando la mano de su esposo.