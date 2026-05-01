Ezio Oliva rompió su silencio, desde España, para responder a los rumores que aseguran que su esposa, Karen Schwarz, es quien mantiene económicamente su hogar. Durante una entrevista con Magaly Medina, el artista aclaró las versiones que han sido parte de su vida por varios años.

En una reciente entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”, Ezio Oliva contó algunos detalles de su matrimonio y como viene afrontando el cambio tras mudarse a España para vivir. Además, aclaró y desmintió los rumores que surgieron en las redes sociales sobre su situación familiar.

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Ezio Oliva, estuvo acompañado de esposa Karen Schwarz, quién también opino al respecto, ya que fue vinculada directamente con el tema económico. Durante la entrevista, Magaly Medina hizo un comentario sobre la posibilidad de que, si su empresa “Valente” prosperaba, podría ser la responsable de mantener la economía familiar.

Ezio Oliva responde a rumores de que su esposa lo mantiene económicamente. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")

Lejos de evitar el comentario, Ezio Oliva respondió con ironía y franqueza. El artista reconoció que el rumor existe desde hace años y recordó que surgió en los inicios de su relación. “Vamos a ser muy claros. Karen no lo quiere decir. La gente lo que dice hace como 25 años es que Karen Schwarz mantiene a Ezio Oliva”, expresó Ezio.

Por su lado, Karen Schwarz no pudo evitar reírse y recordó el origen de la versión: “El rumor comenzó cuando Ezio contó que, a inicio de la relación, yo le pasaba la tarjeta por debajo de la mesa para pagar”.

Ante las especulaciones, Medina también intervino para respaldar al cantante, señalando que cuenta con ingresos propios, especialmente por sus presentaciones privadas.

“La gente no sabe cuánto cobras en conciertos privados, que das un montón, más que conciertos públicos. A mí sí me consta porque te he visto y sé de muchas fiestas que me mencionan de amigos. Lo privadito, desde pandemia, siempre funciona”, aseguró Medina.

Por su parte, Ezio enfatizó que su relación se basa en la colaboración mutua como matrimonio y no en roles tradicionales. “Siempre funciona y, finalmente, quiero ser muy honesto: una pareja es un equipo. Ese concepto tan machista de que el hombre solo tiene que proveer o la mujer… Lo importante para nosotros es que siempre nuestras hijas puedan estar bien y que el auto pueda seguir teniendo gasolina para caminar juntos”, aclaró.