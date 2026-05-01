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Ezio Oliva responde a rumores de que su esposa lo mantiene económicamente. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Ezio Oliva responde a rumores de que su esposa lo mantiene económicamente. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Ezio Oliva rompió su silencio, desde España, para responder a los rumores que aseguran que su esposa, Karen Schwarz, es quien mantiene económicamente su hogar. Durante una entrevista con Magaly Medina, el artista aclaró las versiones que han sido parte de su vida por varios años.

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