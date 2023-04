El cantante Ezio Oliva preocupó a sus seguidores en redes sociales al revelar que sufrió un accidente mientras viajaba a bordo de un avión. Según contó, sufrió golpes en el rostro, el brazo y tuvo un corte en la mano; sin embargo, indicó que el hecho no pasó a mayores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exintegrante de Ádammo publicó un video en el que revela que el accidente fue producto de una turbulencia mientras volaba en el avión. Además, mostró los golpes que sufrió y reveló detalles sobre su estado de salud.

“Ayer tuve un accidente en el avión, hubo una turbulencia severa y me golpeé la cara, el brazo, la cabeza y me corté la mano”, contó el esposo de Karen Schwarz en su video de Instagram.

“Lo importante es que, más allá de los golpes, fue sólo un ‘sustaso’. Quiero agradecer a toda la tripulación por su buena reacción y ayuda”, añadió el cantante en su video, el cual recibió decenas de mensajes de apoyo, entre ellos, el de Eva Ayllón.

Cabe recordar que, a inicios de abril de este año, Ezio Oliva también sufrió complicaciones en su salud por lo que fue trasladado a una clínica local. El hecho se dio a conocer a través de las redes sociales del cantante, donde agradeció al equipo de bomberos que llegó a su vivienda para auxiliarlo.

“Hoy tuve una urgencia por la mañana, un susto muy grande que me tomó por sorpresa a los pocos minutos de terminar de desayunar...pero en realidad no hago este post para contarles lo que me pasó ya que soy consciente que no soy el único pasando por urgencias el día de hoy, hay miles de peruanos en peores situaciones”, contó en su post.