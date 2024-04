El cantante Ezio Oliva pidió disculpas por el error musical que cometió en el 2023 durante el concierto del Grupo 5, donde fue artista invitado por los 50 años de la agrupación en el Estadio San Marcos.

De ese modo, utilizando sus redes sociales, el intérprete dijo que no supo la letra de “Adiós amor”, tema que interpretaría junto a Christian Yaipén, debido a su falta de preparación.

Es que, Oliva llegó al concierto del Grupo 5 directo de un viaje que realizó a España, por lo que no habría tenido el tiempo suficiente para entrenar su línea musical, relató el cantante.

“Recibí la invitación de mi amigo Christian mientras me encontraba en España. Acepté sin medir las consecuencias de mi limitado tiempo de preparación”, lamentó Ezio.

Oliva fue el primer invitado del Grupo 5 en su concierto de aniversario del 2023, por lo que su error fue notado ya que, al no saberse la letra del tema, inclinó el micrófono al público, mientras que el menor de los Yaipén le respaldaba.

“No me aprendí suficiente la canción, no fui un profesional y la verdad es que ustedes y el escenario es lo más sagrado. No hay excusas, si yo sabía que no iba lograr a ensayar, hacer la prueba de sonido, entonces no debí aceptar y les pido mil disculpas”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: Este fue el particular negocio en el que trabajó Ezio Oliva tras el éxito fugaz de Ádammo y quedar en bancarrota

Tuvo su revancha





Sin embargo, a pesar del error que fue criticado duramente en redes sociales, el intérprete tuvo una segunda oportunidad para subsanar el impase.

Por tal motivo, Ezio agradeció a Christian Yaipén por invitarlo nuevamente a los conciertos que realizó con el Grupo 5 en el Estadio Nacional, el pasado 5, 6 y 7 de abril de 2024.

“Nuevamente vuelvo a recibir la llamada de mi hermano Christian que te amo hermano, te agradezco la confianza y como me dijiste Ezio esta vez tenemos que hacerla y la hicimos y me dieron la oportunidad de reivindicarme con su público”, indicó.