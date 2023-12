El proceso de separación que lleva actualmente la exchica “reality” Fabianne Hayashida y su exesposo Mario Rangel tuvo un giro inesperado tras las últimos cometarios que dio la también empresaria.

Hasta hace algunos días, Hayashida compartió que su divorció se realizaba en “buenos términos”, no obstante, en la mañana del martes 12 de diciembre, Fabianne dijo lo contrario al dejar entrever que Rangel le hizo algo negativo.

“Es el día más liberador de mi vida, estoy feliz, emocionada. Me voy al gimnasio, a grabar con dos marcas y me voy a firmar (el divorcio), por fin, no imaginan lo feliz que me siento”, comentó Fabianne.

Tras ello, la empresaria escribió un mensaje en el que arremetía contra su expareja. “Es increíble como mil acciones que suman, una acción que para mí derrumbó todo, me haga tan fuerte [...] porque me hizo cambiar por completo la perspectiva que tenía de una personas que ‘mejor no diré nada’”, escribió refiriéndose a su exesposo, Mario Rangel.

Horas más tarde, Fabianne publicó otro mensaje en el que sugería una mala acción por parte de su exesposo, tal como una supuesta infidelidad. “Yo también pude hacerte lo mismo, solo que yo sí pensé en cómo te ibas a sentir”, compartió la modelo.

Fabianne Hayshida, alterada y molesta con Mario Rangel

Aunque Hayashida evitó brindar declaraciones a los programas de espectáculo nacional, ella publicó un historia en su cuenta de Instagram, donde se le percibe alterada.

“No se imaginan la impotencia que tengo por todo lo que he leído y he visto ahora. Me han invitado todos los programas, [no iba por un respeto a Mario Rangel], ¡Ay, no! Tengo tanta cólera”, dijo la excombatiente con su voz entrecortada.

Cabe precisar que hoy 12 de diciembre, Fabianne firmó el divorcio con su exesposo Mario Rangel, esta separación se haría efectiva dentro de dos meses, según lo que comentó. Hayashida anunció el fin de su matrimonio el 30 de noviembre mediante sus redes sociales.