El modelo español Fabio Agostini se consagró como ganador de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ (Telemundo) tras obtener la mayoría de votos del público en la gala final realizada el jueves 11 de junio, llevándose así el premio mayor de 200,000 dólares.

De ese modo, el integrante de ‘Esto es Guerra’ logró imponerse a la modelo dominicana Celinee Santos, quien ocupó el segundo lugar del concurso de convivencia tras 17 semanas de aislamiento.

Tras su salida, Agostini comentó que utilizará una parte del dinero para realizar un viaje de descanso hacia destinos turísticos del Caribe junto a sus familiares, mientras que el porcentaje restante lo destinará a inversiones para incrementar su capital.

“Necesito una desconexión. Quiero ir a Puerto Rico y a República Dominicana y a las playas con mis hermanos. Necesito playa, yo soy isleño y me han dicho que hay playas increíbles”, dijo a Telemundo.

El español se llevó los $ 200 000 del premio al ganar 'La Casa de los Famosos' | Foto: Instagram (@lacasadelosfamosostlmd)

Asimismo, respecto al destino del dinero restante, el competidor remarcó en sus declaraciones: “Lo demás, a gastarlo en activos para generar más”.

Durante sus primeras declaraciones tras abandonar el encierro de 115 días, envió un saludo especial a las audiencias de Perú y Chile, indicando que con esta victoria ha cumplido un objetivo personal.

Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y asegura que atraviesan un gran momento. En la entrevista, se muestra enamorada, comenta sobre la posibilidad de matrimonio, la idea de formar una familia y menciona también el posible futuro deportivo del futbolista.

“Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo y a todos los nuevos que se han sumado a esta nueva aventura. Sin ustedes no llegaba ni a la esquina. Los amo”, dijo.

Asimismo, el participante admitió que la convivencia llegó a tornarse conflictiva debido a las estrategias de confrontación de sus oponentes, a quienes acusó de intentar desestabilizar su imagen con señalamientos falsos.