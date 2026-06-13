Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El español venció a la dominicana Celinee Santos y se quedó con el premio de 200,000 dólares | Foto: Instagram (@lacasadelosfamosostlmd)
El español venció a la dominicana Celinee Santos y se quedó con el premio de 200,000 dólares | Foto: Instagram (@lacasadelosfamosostlmd)
Por Redacción EC

El modelo español Fabio Agostini se consagró como ganador de la sexta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ (Telemundo) tras obtener la mayoría de votos del público en la gala final realizada el jueves 11 de junio, llevándose así el premio mayor de 200,000 dólares.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.