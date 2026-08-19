Agostini justificó sus palabras hacia Parodi asegurando que percibe actitudes ambiguas en el competidor | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Agostini justificó sus palabras hacia Parodi asegurando que percibe actitudes ambiguas en el competidor | Foto: América TV (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El modelo español Fabio Agostini explicó que calificó de “traicionero” a Patricio Parodi durante la emisión del “Esto es Guerra del 18 de agosto con la intención directa de provocarlo tras su recien retomo al formato de competencia.

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