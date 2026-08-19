El modelo español Fabio Agostini explicó que calificó de “traicionero” a Patricio Parodi durante la emisión del “Esto es Guerra” del 18 de agosto con la intención directa de provocarlo tras su recien retomo al formato de competencia.

Agostini, quien optó por integrarse al equipo de los ‘Combatientes’, señaló ante las cámaras de “Más Espectáculos” que su objetivo era marcar presencia frente al capitán de los ‘Guerreros’ desde su llegada.

En sus declaraciones, Agostini justificó sus comentarios asegurando que percibe actitudes ambiguas en el competidor. “Es que a Patricio como lo veo por debajo de la mesa, siempre soltando, he querido picarlo, para que sepa que llegué”, manifestó.

El enfrentamiento surgió cuando la producción consultó a Agostini por el equipo al que prefería integrarse antes de elegir el sobre correspondiente. En ese momento, el español justificó su decisión con una crítica directa hacia Parodi.

“Me gustaría estar en los combatientes, porque yo empecé ahí y no me gusta estar con traicioneros como el Pato”, sostuvo de forma categórica en la emisión en vivo.

Agostini cerró su intervención dirigida al competidor recomendándole abandonar el programa si no podía tolerar su estilo directo de comunicación. “Ustedes saben que yo soy muy directo, digo lo que pienso, así que esto es lo que hay. Si no te gusta, Pato, lo cierto, vuélvete a Río de Janeiro”, señaló el participante.

Por su parte, la conductora Katia Palma reaccionó ante el ingreso de Agostini al bando de los ‘combatientes’ asegurando que su presencia generará conflictos internos con el capitán de dicho equipo, Pancho Rodríguez.

No obstante, Rodríguez minimizó la advertencia y sostuvo que ambos asumen esta nueva etapa con mayor madurez. “Fabio ya no es el niño de antes, ahora es un pata maduro, inteligente, la tiene clara. Le dije ‘vamos a pasarlo bien, hermano’”, concluyó.