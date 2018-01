Facebook: Alejandra Guzmán luce "cambiado rostro" y asombró a fans

Alejandra Guzmán sorprendió a sus seguidores en Facebook luego de una transmisión que hizo en vivo el pasado viernes.

La cantante de 49 años accedió a responder preguntas que le enviaron sus seguidores, pero entre los miles de comentarios que obtuvo, varios se centraron en el aspecto de su rostro.

"Me gustaba verte mas como era tu rostro antes, sin cirugía, aunque respeto lo que haces, y tu música me gusta mucho", "no parece Alejandra, qué rara tu boca, qué pasó", son algunos de los comentarios que pueden leerse en el mencionado post de Facebook.

Algunos seguidores señalaron que, al parecer, Guzmán se había puesto rellenos en los labios, además de marcar demasiado sus pómulos.

Otros indicaron que la intérprete de "Reina de Corazones" se había pasado de bótox, pues aunque no se le ven arrugas su cara no luce igual.

La mexicana se encuentra actualmente preparando su gira por Estados Unidos. Cabe destacar que durante la transmisión en Facebook, la cantante anunció a Lima como uno de las ciudades que visitaría este 2018.

En octubre pasado, Ale, como también se le llama a la cantante, estuvo de visita en América del Sur con "Versus", el show que la unió por primera vez en un mismo escenario a Gloria Trevi.