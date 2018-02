Angelique Boyer se molestó con un reportero que, durante un Facebook Live en México, le consultó sobre la posibilidad de una boda con Sebastián Rulli.

Fue con motivo del reestreno de "Teresa", telenovela que Angelique Boyer protagonizó junto a Sebastián Rulli en el 2010, que el canal Las estrellas invitó a la actriz a una conversación con periodistas en el Foro 7 de México.

La charla, a la que también asistieron fans de la intérprete nacida en Francia pero nacionalizada mexicana, giró en torno a la telenovela que marcó un hito en su carrera hasta que un reportero decidió leer la pregunta de uno de sus seguidores de Facebook y compartirla con Angelique Boyer.

"Hay una pregunta muy interesante en redes sociales, y está muy buena: '¿Para cuándo tu boda con Sebastián Rulli?'", dijo el hombre de prensa. La actriz respondió con incredulidad: "¿Es en serio que esa es tu pregunta buena? A mí me parece pésima pregunta porque es algo que está completamente fuera de contexto, que ya he respondido antes y de lo que no tengo nada que decir al respecto".

"A la gente que es muy cercana a nosotros realmente no les importa si nos casamos o no, eso no hace la diferencia", continuó Angelique Boyer, como se aprecia en el minuto 23 de este Facebook Live.

Aunque la actriz pasó de inmediato a otra pregunta, un reportero intentó calmar el mal rato diciendo que a ellos solo les interesaba verla feliz, la francesa, ya de buen semblante afirmó: "Yo también lo quiero ver feliz a él (Sebastián Rulli). De eso me encargó".

Los rumores sobre un romance entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli comenzaron en 2013, dos años después del final de "Teresa" y del anuncio de separación del actor de su entonces esposa Cecilia Galliano, con quien tuvo un hijo.

En 2013, los actores se habían reencontrado en el set de ""Lo que la vida me robó" y al año siguiente confirmarían que había comenzado una relación sentimental.

En declaraciones a la revista "People", Angelique Boyer dijo: "Creo que el día que lo dejé de ver 15 días, me enamoré de él".

Actualmente, Boyer y Rulli conforman una de las parejas más estables de la farándula de México.