"¡Coño, Micky! pero ya no me estén preguntando eso, tío", dijo Aracely Arámbula entre risas y con acento español cuando un grupo de periodistas le preguntaron acerca de la serie de Luis Miguel, haciendo clara referencia a Luisito Rey. La respuesta de la actriz y ex pareja del cantante ya se ha viralizado en redes sociales como Facebook.

Arámbula aseguró al programa "Intrusos" que todo mundo tiene derecho a contar su historia, y respecto de 'El Sol', padre de sus dos hijos, dijo conocerla muy bien y de forma cercana.

Comentó que hubo memes que le dan risa y otros no por las burlas, pero trata de no sentirse mal por eso.

Un día antes, la también cantante habló por primera vez sobre Marcela Basteri, madre de Luis Miguel.

"Amo y respeto esa historia, es la madre, la abuela de mis hijos. No voy a hablar de eso. Es algo privado, personal, es algo que duele".

La actriz dijo que no cree que vaya a aparecer en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel.

Fuente: (GDA/El Universal de México/El Comercio)