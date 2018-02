Facebook: Anahí de Cárdenas y su conmovedor recuerdo de Gerardo Privat

Cuatro días después de la muerte del diseñador Gerardo Privat en Trujillo las muestras de cariño hacia él no cesan. Esta vez fue la modelo y actriz Anahí de Cárdenas quien le dedicó tiernas palabras en Facebook.

En un post publicado la tarde del jueves, la joven artista recordó cuando --en sus inicios-- fue el modisto quien preparó varios diseños para ella.

"Hace muchos años no hablábamos y muchos otros que no nos veíamos, pero nunca me voy a olvidar de las incontables veces que desfilé para ti, y esas incontables veces que me vestiste para todos esos eventos donde me decías que con tu ropa iba a ser 'la más linda de la fiesta'. Descansa tranquilo, amigo. Lo que dejas es tu genialidad que perdurará hasta el fin del tiempo", escribió en Facebook.

El referido mensaje viene acompañado de una fotografía de Anahí de Cárdenas en uno de los varios desfiles de los que fue parte. Presumiblemente viste una de las creaciones del fallecido Privat.

Como se recuerda, horas después de reportarse el fallecimiento de Gerardo Privat en la ciudad de Trujillo, diversas personalidades de la moda y la televisión expresaron su pesar vía redes sociales.

Anahí de Cárdenas tiene 64 mil seguidores en su cuenta de Facebook.