Facebook: el conmovedor mensaje de Orlando Fundichely a su hija Doris | FOTO

A una semana de que su hija Doris Fundichely debute en la serie "Torbellino, 20 años después", el actor cubano Orlando Fundichely sorprendió dedicándole un enternecedor mensaje en Facebook.

El post viene acompañado de una fotografía familiar en la que aparecen él, su esposa Karina Rivera y la mencionada Doris, al centro.

"Creo que hicimos un buen trabajo. Y no me refiero a su belleza. Hablo del gran ser humano que no se detiene para conquistar el mundo", escribió, para cerrar el post de Facebook con un hashtag #LaBebitaDePapá.

No es la primera vez que el artista cubano comparte delicados mensajes en favor de su hija mayor.

Doris tendrá su debut en la televisión como parte del elenco de "Torbellino, 20 años después", serie de Latina que dirige Lucho Llosa.

El referido canal dio a conocer que la serie irá desde el lunes 2 de abril en el horario de las 8 p.m.

El spot del capítulo estreno de "Torbellino, 20 años después" ya acumula más de 20 mil reproducciones en la red social Facebook.

En su Fanpage oficial, Orlando Fundichely tiene casi 50 mil fans.