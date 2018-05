Facebook: La emotiva canción que Pedro Suárez-Vértiz dedicó a Paolo Guerrero

La decisión del TAS marcó un antes y un después en la vida de Paolo Guerrero, dejando un sabor a hiel en cada peruano que lo admira. Ante ello, el cantante Pedro Suárez-Vértiz le dedicó una canción y un video en su cuenta de Facebook al capitán de la blanquirroja.

"Mi homenaje al hombre que, junto con mi familia y amigos, me devolvió la alegría que hace 36 años no sentía. Paolo, no pares, hay muchas cosas que arreglar: evitar indemnizar a Flamengo, que tus jugadores no se depriman, y que ese Dios que tanto amas nos de tu fuerza, porque todos queremos ser como tú. No hay héroe sin sufrimiento. Te amamos Paolo del Perú.", dice el artista en su post de Facebook.

La canción que Pedro Suárez-Vertíz dedicó al goleador en su cuenta de Facebook se llama "Rara Soledad". Esta composición es parte del álbum "Talk Show" del año 2006, es el quinto disco de estudio del cantante peruano.

"Lo de ayer son solo cosas repentinas, que si no las olvidas, nada puede continuar (...) Qué será, ya ni se yo los motivos. No te canses mi amigo, yo lo sé sobrellevar. Hoy nunca lloverá solo en mi corazón, siento que esta mañana mi vida es una canción", son algunas de las estrofas de la canción que se escucha en Facebook.

Este video ha dado la vuelta al mundo, durante sus primeras horas superó las 250 mil reproducciones en Facebook. Fue compartido más de 12.000 veces en la red social, convirtiéndose así en un viral.