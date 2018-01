El actor argentino Facundo Arana se vio obligado a ofrecer disculpas públicas contra las mujeres que se sintieron afectadas por una frase que dijo el mediodía del martes en una entrevista con el programa "Intrusos" que puedes ver en este clip de Facebook.

Mientras era consultado sobre el embarazo de la también actriz Isabel Macedo, una de sus ex parejas, el artista oriundo de la localidad argentina de Tigre, dijo que le alegra la situación de Macedo porque las mujeres que tienen hijos llegan a sentirse realmente realizadas. La frase desató múltiples críticas en las redes sociales.

"Estoy muy feliz por ella, estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí verdaderamente se realiza. Por supuesto que después te realizas con tus sobrinos y con los hijos de tus amigos, ustedes ya lo saben, pero verla madre es extraordinario, rezo para que todo vaya bien, y la veo realizada. Como mujer primero, porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, o sea, está realizada completa, me pone absolutamente feliz por ella", indicó en clip que puedes ver en este video de Facebook.

El actor que protagonizó telenovelas como "Chiquititas", "Muñeca Brava", "Yago, pasión morena", entre otras, se dio cuenta de la polémica generada recién horas después y tuvo que ofrecer disculpas en Twitter, red social donde cuenta con 1.71 millones de seguidores.

"Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar el amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras. No me di cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré", manifestó.

Cabe indicar que lo dicho por Facundo Arana generó amplios comentarios en Facebook y Twitter, además de rebote en diversos medios electrónicos vinculados al espectáculo.