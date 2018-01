Doce años después de dar vida a Nicolás 'Nico' Fritzanwalden en "Floricienta", el actor argentino Nicolás Maiques hizo pública su homosexualidad. Compartió sus declaraciones en Facebook.

El artista de 36 años tuvo tiempo para reflexionar y tomar drásticas decisiones sobre su vida durante su reciente viaje a Ecuador, país al que viajó para protagonizar "La Trinity".

"En estos meses que viví en Ecuador tuve mucho tiempo para pensar y me di cuenta de que toda la vida tuve mucho miedo a que me preguntaran si soy gay, porque la respuesta era sí. Me di cuenta de que yo no era libre ni verdadero porque evitaba contarlo", dijo Nicolás Maiques en una entrevista con la revista "Pronto".

Maiques aseguró que antes no admitió su verdadera sexualidad por temor, pues ya había sufrido bullying. En Facebook reconoció que hablaba mucho sobre la libertad, sin embargo él no era libre.

"Me discriminaron tanto, pero tanto durante toda mi vida que me reprimí. Desde chiquito siempre me gustaron los juegos que tienen que ver con lo femenino, me llevaba mejor con las mujeres y me sentía muy incómodo con los varones. Nunca me gustó jugar a la pelota, entonces me tildaban de raro", comentó.

El actor de "Floricienta" ahondó sobre su vida privada. Reveló que a los 19 años se enamoró por primera vez, pero fue rechazado.

"Me enamoré violentamente de un chico. Estábamos todo el tiempo juntos, salíamos los dos solos. Era un vínculo asexuado, pero parecíamos una pareja. Fue un desastre (mi declaración). Me dijo de todo, me insultó de arriba a abajo y nunca más tuve vínculo con él. Justo me fui a vivir a España y me vino bien alejarme y despejarme", dijo.

Maiques sufrió discriminación también de los integrantes de su propia familia. Su hermano mayor, Guillermo, era muy homofóbico

"Me recontra discriminó. Era muy homofóbico y me molestaba tanto en el colegio como en mi casa. Era terrible, pero mis papás no lo veían. Recién a los 20 años, generé vínculo con él porque se puso de novio con una chica divina que era súper abierta. Ahora nos llevamos bien, pero fue muy difícil", expresó el artista argentino.

Cinco años después, Maiques tuvo su primera relación formal. "Duré dos años y me separé. Tuve muchos intentos fallidos porque me metía en chats para conocer chicos, pero no me animaba a subir mi foto porque trabajaba en los medios y no quería exponerme. Era muy limitado lo mío: tampoco me permitía conocer a alguien en un boliche porque tenía miedo de que me sacaran una foto".

Nicolás Maiques alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la telenovela "Floricienta" que llegó a las pantallas de televisión en 2004 y tuvo en el rol principal a Florencia Bertotti.

El artista argentino también ha formado parte de producciones como: "Yo soy virgen", "El Fan", "Adictos", "Apasionado corazón", entre otras.

En Perú integró las filas de los programas "Combate" y "Los Reyes del Playback". En este último resultó ganador. También participó como invitado en "El gran show".