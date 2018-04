El actor Guillermo Castañeda se pronunció en Facebook sobre la denuncia de violencia sexual y psicológica que la actriz Daniella Pflucker realizó en su contra.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la figura de "Los Cinéfilos" aseguró que es inocente de las acusaciones que se le imputan y pidió a la ex actriz de "Así es la vida" que se rectifique.

“Desde el viernes estoy viviendo la peor de mis pesadillas. Tengo muchos amigos cercanos, abogados, gente entendida en el tema que me está ayudando a tomar decisiones porque para mí es muy difícil; pero tengo que decir mi verdad, dar la cara y esta es”, inicia Castañeda su descargo en Facebook.

“No he cometido ningún delito. Ninguna de las acusaciones que se me hace en redes sociales y medios es verdad, ellos son los que me han acusado de algo que jamás cometí. En el post de Facebook (de Daniella) se deja entrever una situación de abuso que también rechazo completamente”, añade.

Con el rostro desencajado y la voz entrecortada, Castañeda contó que desde hace cinco días no puede llevar una vida normal, pues se encuentra en su casa encerrado, ya que en el exterior hay periodistas esperando declaraciones suyas.

Asimismo, reveló que la denuncia también ha afectado su vida laboral. Una temporada de una puesta en escena que lo tenía entre los roles protagónicos ha sido cancelada.

Finalmente, Guillermo Castañeda se dirigió a Daniella Pflucker para pedirle que se rectifique de su acusación de "abuso sexual", cuando ella apenas tenía 19 años.

“No he cometido ningún delito. Daniella, tú sabes bien cómo fueron las cosas. Rectifícate, por favor, que me estás destrozando la vida, mi familia, mi salud, mi trabajo. Han cancelado una temporada de teatro donde trabajan más de 15 personas”, detalla.

“Quizá no fue tu intención hacer esto y se te escapó de las manos, pero te pido por favor ¡rectifícate! No es justo para nadie lo que estoy viviendo porque no hice nada", subraya.

ACUSACIÓN

Hace algunos días, en Facebook, Daniela Pflucker señaló que fue "violentada sexualmente" por Guillermo Castañeda en 2016, cuando mantenían una relación sentimental. Dijo que el actor se aprovechó "de la admiración" que en ese entonces sentía por él, para "hacer abuso de poder y violentar".