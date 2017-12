Facebook: ¿Kendall Jenner está embarazada? Foto da que hablar

Empiezan el año como lo empezaron: generando polémica. La joven Kendall Jenner --integrante del clan Kardashian-- dio que hablar este viernes al compartir una fotografía en Facebook que encendió rumores en diversos portales de espectáculos.

Se trata de un selfie que muestra ala joven modelo ante un espejo. Por un tema de posición o luz o simplemente por la vestimenta, da la impresión que Kendall tiene el abdomen algo abultado.

"¿Estás embarazada?", es el comentario más repetido en el post de Jenner en Facebook.

A diferencia de sus hermanas mayores (y de la menor Kylie Jenner), Kendall es la integrante del clan que más discretamente lleva su vida sentimental. A lo largo del 2017 no se le conoció un romance formal ni permanente.

Este año, Kim Kardashian informó que tendría un tercer hijo gracias a vientre de alquiler. Khloé Kardashian también quedó embarazada, mientras que la joven Kylie --que visitó Perú de forma sorpresiva-- pasó por lo mismo.

No hay ningún tipo de pronunciamiento en torno a Kendall y es probable que no ocurra en los próximos días. Sus dos hermanas solo han tocado el tema de sus embarazos vía su programa "Keeping Up With The Kardashians".

En Facebook, Kendall Jenner cuenta con 16 millones de seguidores provenientes de todo el mundo.