Facebook: Lucho Cáceres y su emotivo mensaje por el Día del abogado

En el Día del abogado, el actor Lucho Cáceres recordó en Facebook que antes de dedicarse a la actuación, estudió derecho por recomendación de su progenitor, a quien agradeció por haberle indicado el camino que debía seguir cuando apenas tenía 17 años de edad.

"Hoy recordé aquellas discusiones ochenteras sobre lo que debía de hacer con mi vida y lo que sería mejor para mi futuro. Recuerdo que la actuación más allá de pensar que era una locura de adolescencia, no la veías como una carrera, sino tal vez como un hobby", inicia el actor su relato.

"Eso, sumado a que en algún momento había querido ser marino, luego PIP y finalmente comunicador, te corroboró la confusión que existía en mí y te llevó a intervenir e inducirme, saludablemente claro está, a lo que según tú, sería lo más adecuado para mí", añade.

El actor de "De vuelta al barrio" reconoció que -alguna vez- pensó que los años que pasó estudiando derecho hubiesen sido más productivos si los invertía estudiando actuación.



"Fue así que después de rabietas y pataleos decidí complacerte (no recomiendo el ser hijo único) ingresé a la Universidad de Lima y me convertí en abogado. Durante mucho tiempo me quejé de los supuestos años perdidos en la facultad de derecho, a pesar que la pasé muy bien, pero sentía que esos años podrían haber sido invertidos en la vocación que el día de hoy es mi profesión, la actuación", señala.

"Recuerdo posteriores discusiones donde te lo reprochaba, el día de hoy papá, lamento no tenerte al frente para poder decirte que fue lo mejor que pude hacer a los 17 años. Gracias, gracias por el consejo, gracias por convencerme, gracias por hacer que me diera cuenta que a los 17 años es imposible decidir la herramienta que proveerá tu futuro y que te hará pleno mientras la ejerzas ( por lo menos para mí fue así)", agrega.

Finalmente, Lucho Cáceres asegura que de alguna manera, en su vida cotidiana, todos los días ejerce su profesión y se siente orgulloso de ello.

"Hoy me siento más abogado que nunca, hoy te agradezco a ti y a la vida por poner en mi camino una de las carreras más maravillosas que puedan existir, una carrera que la ejerces todos los días, en la vida cotidiana, una carrera que te hace saber a consciencia donde estás... gracias facultad de derecho porque no hay día en mi vida en que no piense como abogado", concluye.