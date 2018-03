Facebook: mira a Luis Fonsi caracterizado como Justin Timberlake de NSYNC | VIDEO

La inesperada transformación sufrida por Luis Fonsi en un programa televisivo ha dado que hablar en Facebook y demás redes sociales.

Y es que el famoso cantante puertorriqueño, como parte de un programa "Lyp Sinc Battle" de la cadena Paramount Network debió caracterizarse como Justin Timberlake en su famosa etapa como líder de N'Sync.

La grabación del spot promocional del programa es viral en Facebook y muestra al intérprete de "Despacito" 'cantando' y bailando uno de los más recordados hits de la referida pop band.

Cabe indicar que esta vez Luis Fonsi debió competir con la famosa modelo Joan Smalls, también de Puerto Rico.

La grabación arriba colocada permite ver lo bien que el ganador de múltiples discos de platino y oro interpreta la coreografía del tema "It's Gonna Be", perteneciente al álbum "No Strings Attached".

Cabe indicar que Luis Fonsi también ha promocionado su participación en este programa con un video en su cuenta personal de Instagram.

El clip tiene 170 mil reproducciones en seis horas de publicado.

La cuenta de Facebook del programa "Lip Sync Battle" tiene 2.5 millones de fans.