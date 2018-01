Facebook: Miguel Arce criticó a Latina por recortar su telenovela

Miguel Arce criticó en un mensaje de Facebook a Latina por el recorte de horario que sufrió la telenovela "De millonario a mendigo", la cual protagoniza y transmite el mencionado canal de Jesus María desde hace unos días.

"‪Chicos, (quiero) pedirles disculpas de antemano. No sé qué está haciendo Latina. Las disculpas del caso. No tengo nada que ver, que Latina haga lo que mejor le parezca. Buenas noches... Por eso la ficción esta cómo está. Sigo en lo mío‬", escribió el modelo y ahora actor.

Las palabras de Arce tuvieron eco en el público inmediatamente. A través de comentarios en el mencionado post, los fans del ex chico reality, también criticaron a Latina por cortar a media hora la transmisión de la telenovela la noche del miércoles.

"Se pasaron. Siempre hacen lo mismo. No deberían pasar novelas peruanas si van hacer eso", ¿Qué pasó? ¿Por qué hacen eso si la novela está bonita", "Me parece buena la novela. No sé por qué la están adelantando", son algunos de los comentarios que se leen en el muro del actor.

Cabe destacar que el último miércoles, "90 Central", el noticiero de Latina que antecede a "De millonario a mendigo" y es conducido por Juliana Oxenford, se transmitió por hora y media, recortando de

esta manera a la mitad el horario de la telenovela.

"De millonario a mendigo" es una telenovela grabada en 2015 y que Latina comenzó a transmitir sorpresivamente desde hace unos días.

La producción cuenta la historia de un joven mujeriego y millonario que tras la muerte de sus padres queda en la ruina.

La telenovela es protagonizada por Miguel Arce, Valeria Bringas, Javier Valdés, Mariloli López, Paul Martin, Nikko Ponce.