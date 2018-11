Facebook: orquesta Zaperoko responde a acusación de homofobia

Por medio de su cuenta en la red social Facebook, el usuario Antonio Gálvez denunció este viernes que un integrante de la orquesta de salsa Zaperoko realizó actos de discriminación por orientación sexual en su contra, esto mientras ambos esperaban un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao.

La denuncia se llevó a cabo por medio de tres videos subidos a Facebook, en uno de los cuales el animador de Zaperoko, Juan Carlos Paz, realiza movimientos que, en apariencia, están dirigidos a Gálvez; quien se acercó y lo acusó de homofobia.

"¿Homofóbico yo? (...) Yo soy gay también", respondió Paz, tal y como se aprecia en el video.

"Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos y demás sonidos. Cuando tomé agua, gritaron 'tómatelo todo' y todo eso a vista y paciencia de los pasajeros del vuelo", detalla Gálvez en su denuncia vía Facebook.

"Nunca respondo, tampoco los enfrento, pero eso está mal. Nadie tiene por qué incomodarte, denigrarte o hacerte sentir vulnerable por cómo te ves, como eres, etc. Esto es homofobia, normalizada, pero homofobia", añadió.

LA RESPUESTA

Horas después de la denuncia, los integrantes de Zaperoko realizaron una transmisión en vivo, también por Facebook, para responder a la acusación. Tras una presentación por Jhonny Peña, director de la orquesta, habló Juan Carlos Paz:

"(Quiero) pedirle mil disculpas al señor Antonio Gálvez por lo sucedido, jamás quise ofenderlo, faltarle el respeto. Ha sido una chacota, una broma, mientras estábamos a la espera de subir al avión para llegar a esta ciudad de Arequipa".

"En ningún momento he querido faltarte el respeto, en ningún momento he querido mofarme de tu inclinación. Tengo muchas amistades también, muchos amigos y familiares que también son gays. Y nada, tengo muchos años en el ambiente artístico. (…) No me acerqué a ti a insultarte ni nada de eso", finalizó.