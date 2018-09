Cientos de fanáticos argentinos que esperan la llegada de la artista brasileña Xuxa desde hace muchos años, se reunieron en el aeropuerto de Ezeiza, Argentina; para darle una calurosa bienvenida a la amada 'reina de los bajitos'. Allí ocurrió una tragedia sobre la que hubo una "premonición" en Facebook.

Uno de los más fieles seguidores de la carrera de Xuxa, falleció. Hernán Mondragón siempre fue un fiel seguidor de la artista, todos los días mostraba en redes sociales como Facebook su entusiasmo por volver a verla; contaba los días que faltaban para recibir nuevamente a su reina.

Estuvo en todos los momentos de la carrera de Xuxa, ambos compartían varias fotografías juntos, habían conversado muchas veces y siempre lograba ser captado junto a ella en algunos videos de sus visitas a la Argentina. Tanta era su emoción de volver a verla que escribió un escalofriante y premonitorio mensaje.

"Voy a morir de la emoción. ¡Mañana!", escribió en Facebook un día antes de su encuentro con la animadora infantil. Hernán Mondragón era relacionista público, en su cuenta de Facebook se puede apreciar lo mucho que la idolatraba, pues tenía fotografías con la artista y videos antiguos donde salía más pequeño junto a ella.

Tras lo ocurrido, Xuxa se pronunció en Instagram: "Cuando dejé de hacer la publicidad en Argentina me quedé varios días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... siempre que me veía era emoción pura ... cuando llegué al aeropuerto se emocionó tanto que se sintió mal e increíblemente, falleció ... es mi seguidor, mi fan y mi amigo ahora se volvió mi ángel ... mi corazón esta apretado por no poder hacer nada por ti cuando estuviste a mi lado, lo siento. Te voy a guardar en mi alma...".