Pedro Suárez Vértiz dirigirá musical basado en su "historia" y en experiencias de sus fans |FOTOS

Pedro Suárez Vértiz consiguió alcanzar el éxito y la fama, tanto como parte del grupo Arena Hash, como solista. Actualmente, alejado de los escenarios artísticos -por un problema de salud- el artista nacional gesta un nuevo proyecto: un musical basado en su historia y en las experiencias de sus fans con sus canciones.

A través de su cuenta de Facebook oficial, Suárez Vértiz dio detalles de este nuevo reto que espera concretar de la mano de Los Productores, empresa responsable de las obras más taquilleras que se exhiben en el Perú.

"Sé que mis canciones han formado parte de sus vidas. Hoy me encantaría que sus vidas formen parte de mis canciones. Por eso he decidido dirigir mi primer musical, pero no puedo hacerlo solo. Necesito un co-director que me ayude en este nuevo rol, Juan Carlos Fisher ¿vamos? No tengo idea cómo producirlo y quiero a los mejores: Los Productores, ¿se suman?", se lee en el post compartido por el artista nacional.

"Necesito alguien que escriba como nadie parte de mi historia. Bruno Ascenzo ¿aceptas? Quiero que este musical haga bailar a todo el mundo, Vania Masías ¿aceptas?", añade.

"Finalmente, sé que mis canciones han formado parte de la vida de muchas personas y hoy quiero que esas personas formen parte de mi primer musical. ¿Se animan a co-crearlo conmigo? Anda, di que sí y mándame tu historia, fotos de conciertos o cualquier recuerdo que tengas de cómo mis canciones te acompañaron en algún momento de tu vida. Recibiré todo en la siguiente dirección: pedrosuarezvertizoficial@gmail.com #cuentame", finaliza el mensaje

A través de Twitter, Bruno Ascenzo respondió la solicitud del cantante nacional. "Qué honor el que me regalas @PedroSuarezV. ¿Cuándo empezamos, entonces?", escribió.

Pedro ha dejado huella a través de su música, la cual continúa siendo escuchada por diversas generaciones.

"Cuando la cama me da vueltas", por ejemplo, fue lanzada en 1988 e hizo famosa a la banda peruana, posicionándose en el número uno de los listados de las radios limeñas. Fue el comienzo de una carrera ascendente para algunas las principales figuras del entretenimiento en el Perú: Christian Meier, además de Pedro Suárez Vértiz.

"Me elevé" fue el primer éxito del rockero tras dejar Arena Hash. En esa época el cantante no contaba con un sello discográfico, pero captó la atención de Sony Music Internacional. Esta canción se creó basada en experiencias que el artista vivió: cuando se sintió cercano a la muerte.

Otro de los temas que tiene gran acogida entre el público de Pedro es "Mi auto era una rana". La canción se estrenó en 1996 y fue compuesta en su totalidad por el peruano. El tema musicalizó la película "No se lo digas a nadie".

"Mi auto era una rana". (Video: YouTube)

Una de las canciones más icónicas de la carrera del artista es sin duda "Los globos del cielo". Fue, en su momento, motivo de críticas por el guiño erótico en al letra.

"Degeneración actual" se convirtió en un himno para sus fans de Pedro Suárez Vértiz. De igual forma, "Cuando pienses en volver" posee un gran significado para los peruanos residentes en el exterior.