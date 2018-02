Facebook: Pedro Suárez Vértiz revela el increíble origen de su canción "Me elevé"

El cantante Pedro Suárez Vértiz usó su cuenta de Facebook para revelar el origen de "Me elevé", una de sus más populares canciones y que, pese al transcurrir de los años, sigue sonando en diversas radios locales.

La referida melodía es parte del disco "No existen técnicas para olvidar", lanzado en el año 1993.

Según menciona Pedro Suárez Vértiz, "Me elevé" es una mezcla de experiencias personales que tuvieron él y Manuel Garrido Lecca, exitoso productor musical peruano.

"Manuel Garrido Lecca, el célebre productor peruano, tenía 6 años cuando falleció clínicamente por varios minutos. Vio la luz aquella que te absorbe irresistiblemente y sintió esa voz que te habla directo al alma. Su relato siempre me emocionaba y la canción lo cuenta todo tal cual. No solo describe sus ideas sino también las mías. Buena oportunidad para hablar de Dios. Recuerdo también cuando me despertaba a las cinco de la mañana para ver el video en los programas underground de México y Miami, los únicos que lo emitían, por lo que me felicitaron luego los locos de La Maldita Vecindad de México en el Cusco. Ellos fueron mi primer roce internacional", contó en Facebook.

"Me elevé" tiene casi un millón de visualizaciones solo en la cuenta oficial de Pedro Suárez Vértiz en YouTube.

El videoclip de "Me elevé".

El cantante, compositor y escritor peruano cuenta con 2.8 millones de seguidores en Facebook.

Manuel Garrido Lecca tiene una larga carrera produciendo música de famosos artistas peruanos. Fue nominado al último Grammy Latino. Actualmente fue noticia al revelarse su vínculo sentimental con la periodista Mávila Huertas.