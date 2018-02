Facebook: Luciano Rosso logró 3 millones de vistas en un día con este 'playback'

Desde Francia, el artista argentino Luciano Rosso sigue unido a sus miles de seguidores en Perú gracias a la red social Facebook.

Esta vez, el ganador del recordado programa "Los reyes del Playback" --que transmitió el canal Latina-- hizo un 'Lip Sync' que logró tres millones de visualizaciones en solo un día.

Se trata de un playback del tema "Will Always Love You" de la famosa cantante estadounidense Whitney Houston.

"Esta semana festejamos el amor. Feliz San Valentín", escribió en la leyenda del video subido a Facebook.

Como puede verse por su Fanpage, Luciano Rosso vive actualmente en Francia, donde demuestra su calidad artística.

En Facebook el argentino cuenta con 173 mil seguidores provenientes no solo de Perú sino de todo el mundo.