El actor peruano Sergio Galliani comparte en Facebook videos y fotografías de su ascenso al Everest, la montaña más alta del planeta Tierra, con una altura de 8848 metros sobre el nivel del mar.

En sus redes sociales, el actor de 51 años contó que se encuentra en Nepal, camino hacia el Everest. Su objetivo es llegar hasta el campamento base de ese imponente lugar.



"Caminamos durante casi 2 semanas un promedio de 8 a 12 km. y entre subidas agrestes y paisajes maravillosos, que a cualquier mortal le daría miedo, terminas escuchando tu propia voz, y haciendo un resumen de tu vida y preguntándote si que hiciste bien y que no", se lee en el post compartido por Galliani.

"Que volverías a hacer y que no. ¿Cuan feliz eres? La cuesta hacia arriba te da las respuestas y las piedras en el camino son como las pequeñas anécdotas de tu vida que van pasando. Lo importante al final es, si eres feliz... Allá arriba es fácil ser feliz y lo peor sería quedarse a mitad del camino", añade.

Luego, el actor recuerda a su familia, amigos y compañeros de actuación, a quienes agradece por sus enseñanzas, las cuales hoy puede poner en práctica.

"Este camino por los Himalayas, cada paso me hace pensar en eso; en ustedes y agradecerles, porque acá en las alturas es igual. Acá no es quien es el primero en llegar.... Acá todos trabajan para que todos lleguen y si no se puede, uno de ellos puede ser el que, a pocos metros de la cumbre y no pudiendo seguir, sea quien te de su último toque de oxígeno para que corones esa cumbre", acota.



En un último post, Sergio Galliani contó que ya se encuentra en #Dingboche a 4400msnm... "Todo bien. Es un pueblo donde no hay nada, pero de paisajes hermosos.... Hay señal hasta las 7 p.m. de acá (8 a.m. de Lima). Estamos a 3 días del #Everest. Mañana salimos muy temprano...#seguimosenlaruta", escribió el actor.

Cabe destacar que subir al Everest requiere una preparación de años, excelente estado físico y espíritu de aventura.