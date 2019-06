Susan Ochoa renunció a "El artista del año": "Por dignidad doy un paso al costado"

Susan Ochoa renunció a "El artista del año". La cantante, ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición del Festival de Viña del Mar, señaló que su decisión responde a "humillaciones" sufridas en el programa, por parte de la conductora Gisela Valcárcel.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Facebook, la intérprete sostuvo: "Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio".

"Las gaviotas no las gané por un escándalo. Las gané gracias a sacrificio, lágrimas y dolor. Para mí tienen un gran valor. Esas gaviotas tienen el nombre del Perú", agregó.

Ochoa también lamentó que su trabajo haya sido comparado con el de Daniela Darcourt y descartó que se sienta más que otros artistas.

"Por dignidad y respeto hacia mi persona decido dar un paso al costado", sostuvo tras mencionar el segundo punto por el que tomó tan drástica decisión.

"La señora Gisela dio a entender que me siento más que otros artistas. Nunca me he sentido más que nadie. Si me hubiesen preguntado sobre el versus (con Daniela Darcourt), hubiese dicho que no, para que no hayan rivalidades, porque no me gustan ese tipo de comparaciones", sostuvo la cantante.

"Cuando el público le reclamó, la señora (Gisela) se fue contra mí, y dijo algo que no soy, haciéndome quedar mal", remarcó.

"No me gustan ese tipo de enfrentamientos, los escándalos me hacen mal, no me creo mejor que nadie y creo que los premios los he ganado con esfuerzo, a pulso", remarcó Susan Ochoa.

En la sexta gala de "El artista del año", Ochoa se enfrentó en un versus a Daniela Darcourt. Luego de las presentaciones de las cantante, el jurado falló a favor de la salsera.

LAS PALABRAS DE GISELA VALCÁRCEL



Tras el triunfo de Darcourt, Gisela Valcárcel se dirigió a Susan Ochoa. La presentadora de TV recomendó la unión entre los artistas y le pidió que aplauda a sus rivales.

"Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla", dijo Valcárcel.

"No hay problema, desde el primer momento", respondió Susan. Gisela, entonces, sostuvo: "No lo estoy diciendo por ti".

Sin embargo, continuó su discurso: "Si tuviéramos un país en el cual no quisiéramos ser más que el otro seríamos más felices, el que tú brilles no significa que otros se opaquen". "¿Y quien ha dicho lo contrario? No es mi personalidad", respondió la cantante.

"No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)", remarcó Gisela Valcárcel.