Adrián Marcelo, conductor de "SnSerio", un programa que transmite la cadena de televisión mexicana Multimedios, fue despedido horas después de ser parte de un incidente en vivo con Laura Zapata, el cual terminó con la salida de la actriz en medio de una entrevista. La noticia y el video del incómodo momento entre el mexicano y la hermana de Thalía se ha hecho viral en Facebook.

"Debido a lo ocurrido con @LAURAZAPATAM anoche en #SNSerio, @multimediostv ha decidido prescindir de mis servicios. Ha sido un placer y no tengo más que agradecimiento por estos cinco años. Es una lástima, no diré que no y solo espero extraer el aprendizaje de este suceso", escribió Marcelo en su cuenta de Twitter.

Posteriormente. el conductor de "SnSerio" posteó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: "Gracias Multimedios Televisión por estos cinco años".

El incidente entre Marcelo y Laura Zapata se dio el pasado 16 de noviembre, cuando la actriz y el conductor conversaban junto a Kike Mayagoitia, otro miembro del programa "SnSerio", sobre la veracidad de la "falsa muerte" de Juan Gabriel. Es cuando este le lanza una apuesta a la villana de las telenovelas mexicanas y le dice que de estar vivo el 'Divo de Juárez' esta tendría que realizar el #ThalíaChallenge.

Tras el comentario, Laura Zapata se levantó de su silla y dijo: "Yo también me voy, ¡Qué hueva me dieron!". Para luego desaparecer del estudio sin mayores comentarios. Mayagoitia fue tras ella pero no consiguió que la actriz volviera.

Horas después de lo sucedido, la propia Laura Zapata publicó el siguiente mensaje: "Inauditos los tuits que publicó", refiriéndose a unos mensajes que Marcelo había tuiteado y en el que decía: "Incomodamos a un homosexual y a una menopáusica".