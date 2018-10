Para nadie es un secreto que Thalía practica el yoga desde hace un buen tiempo. La actriz y cantante mexicana, suele postear en su cuenta de Instagram y Facebook detalles de la práctica que tiene de esta disciplina física y mental y este fin de semana no fue la excepción.

"Cuando creía que ya lo había tratado todo, aparece @eltonawellness y me da una revolcada que ya no se ni quien soy. 😂😩 ¡Excelente técnica, integración, totalmente presente, y súper motivación! 👏🏼🔥👊🏻 When I thought I had tried it all, @eltonawellness showed up and made me work it! Excellent technique and great motivation!", escribió Thalía en un par de videos que compartió en su cuenta de Instagram y que ya pueden verse también en Facebook.

En los mencionados videos, se ve el dolor y frustración de la ex reina de las telenovelas mexicanas al no poder cumplir con una técnica de yoga a cargo de Rafael Tonatiuh Arriaga, un campeón mundial de fitness.

"¡No puedo, me queman las piernas!, "no ma...s", se le oye decir a Thalía mientras que Tonatiuh le dice lo contrario y le pide solo unos segundos más para que pueda cumplir con la técnica.

Los comentarios a este video, que ya cuenta con 52,279 likes, no podían faltar. "Tú puedes, eres una gran luchadora¡¡ánimo!!", "Yo de verte ya me cause hasta dolor de espalda", son algunas de las reacciones que pueden leerse a este post compartido en Instagram y Facebook.