En el marco del Día de la Persona con Discapacidad, el Festival de Artes y Discapacidad (Fadis 2025) presenta su nueva edición con una propuesta que trasciende el arte escénico y se afirma como un espacio donde la diversidad y accesibilidad son principios esenciales para el derecho a la cultura.

Bajo el lema “Resistencia Disca: el arte es fuerza, los cuerpos son revolución”, esta edición reafirma que la diversidad en el escenario es, en sí misma, un acto político: cada cuerpo, cada historia y cada forma de ser constituye una afirmación de derecho y existencia.

“La diversidad en el escenario es política, no solo porque buscamos visibilizar la pluralidad, sino porque cada cuerpo diverso, cada identidad en su singularidad, está resistiendo y afirmando su derecho a ser reconocido” , expresa Déborah Grandez, directora de la organización Capaz y del festival.

Y agrega: “El festival se convierte así en un faro de esperanza, donde la accesibilidad no es un obstáculo, sino una puerta abierta a la creatividad, la innovación y el cambio. Aquí, no solo hacemos arte: lo vivimos como una herramienta transformadora, una forma de hacer política desde lo más profundo del ser, abrazando la diversidad sin reservas”.

Este año, el evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales provenientes de México, Croacia, El Salvador y Reino Unido, quienes compartirán sus propuestas escénicas, musicales y visuales, enriqueciendo el diálogo intercultural sobre arte y discapacidad.