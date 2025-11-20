La familia de Angie Jibaja emitió un comunicado oficial para rechazar y desmentir de manera categórica un rumor difundido en medios chilenos que la vinculaba sentimentalmente con la pareja de su propia madre.

Y es que, el conflicto surgió tras declaraciones atribuidas a la periodista Cecilia Gutiérrez, que deslizaron un supuesto “chisme” sobre esta relación.

Comunicado de la familia Angie Jibaja

En el documento, la familia fue explícita al desestimarlos, asegurando que se trata de un ataque directo a la honra y dignidad de Angie, quien actualmente lleva un proceso de recuperación por adicciones.

“Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, indica el comunicado.

Tras ello, catalogaron el hecho como un “ataque directo, gratuito e inaceptable” contra la integridad moral familiar, enfatizando las consecuencias negativas que estas afirmaciones generan en la vida de Jibaja.

“Angie Jibaja se encuentra actualmente alejada de los medios de comunicación y en tratamiento médico, por lo que este tipo de afirmaciones irresponsables resultan particularmente graves y dañinas para su estabilidad emocional y su proceso de recuperación”, indicaron.

Asimismo, la familia Jibaja Liza anunció que instruyó a su equipo legal iniciar todas las acciones legales en sedes civil y penal contra quienes resulten responsables de la “emisión, reproducción, amplificación o aprovechamiento” de estas afirmaciones.

De ese modo, sus familiares pidieron el retiro de todo contenido que reproduzca las imputaciones y una “rectificación y disculpa pública, clara y expresa” en los mismos medios y formatos originales.

“Recordamos que la libertad de expresión no ampara la calumnia, la injuria ni la difamación, y que quienes deciden usar su tribuna pública para denigrar a otros deberán responder ante la ley por las consecuencias de sus actos”, finalizaron.