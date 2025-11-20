La familia de Angie Jibaja emitió un comunicado oficial para rechazar y desmentir de manera categórica un rumor difundido en medios chilenos que la vinculaba sentimentalmente con la pareja de su propia madre.
Y es que, el conflicto surgió tras declaraciones atribuidas a la periodista Cecilia Gutiérrez, que deslizaron un supuesto “chisme” sobre esta relación.
En el documento, la familia fue explícita al desestimarlos, asegurando que se trata de un ataque directo a la honra y dignidad de Angie, quien actualmente lleva un proceso de recuperación por adicciones.
“Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, indica el comunicado.
CONOCE MÁS: Angie Jibaja lanza feroz advertencia contra Jean Paul y Romina: “Es increíble que dejen solos a mis hijos”
Tras ello, catalogaron el hecho como un “ataque directo, gratuito e inaceptable” contra la integridad moral familiar, enfatizando las consecuencias negativas que estas afirmaciones generan en la vida de Jibaja.
“Angie Jibaja se encuentra actualmente alejada de los medios de comunicación y en tratamiento médico, por lo que este tipo de afirmaciones irresponsables resultan particularmente graves y dañinas para su estabilidad emocional y su proceso de recuperación”, indicaron.
Asimismo, la familia Jibaja Liza anunció que instruyó a su equipo legal iniciar todas las acciones legales en sedes civil y penal contra quienes resulten responsables de la “emisión, reproducción, amplificación o aprovechamiento” de estas afirmaciones.
MÁS INFORMACIÓN: Angie Jibaja reaparece y asegura que habló con Romina Gachoy para recuperar a sus hijos
De ese modo, sus familiares pidieron el retiro de todo contenido que reproduzca las imputaciones y una “rectificación y disculpa pública, clara y expresa” en los mismos medios y formatos originales.
“Recordamos que la libertad de expresión no ampara la calumnia, la injuria ni la difamación, y que quienes deciden usar su tribuna pública para denigrar a otros deberán responder ante la ley por las consecuencias de sus actos”, finalizaron.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC