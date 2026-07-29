Diversas figuras del espectáculo peruano se pronunciaron durante las celebraciones patrias | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Diversas figuras del espectáculo peruano se pronunciaron durante las celebraciones patrias | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Diversas figuras del espectáculo peruano se sumaron a las celebraciones por Fiestas Patrias, compartiendo saludos al Perú en sus redes sociales, entre ellos Gian Marco, Alejandra Baigorria, Korina Rivadeneira, Julián Zucchi, Karen Schwarz, Gianella Neyra y Michelle Soifer, quienes aprovecharon la fecha para expresar su orgullo por el país y reflexionar sobre la identidad nacional.

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