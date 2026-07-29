Diversas figuras del espectáculo peruano se sumaron a las celebraciones por Fiestas Patrias, compartiendo saludos al Perú en sus redes sociales, entre ellos Gian Marco, Alejandra Baigorria, Korina Rivadeneira, Julián Zucchi, Karen Schwarz, Gianella Neyra y Michelle Soifer, quienes aprovecharon la fecha para expresar su orgullo por el país y reflexionar sobre la identidad nacional.

Baigorria dedicó un mensaje de esperanza por el futuro del Perú y expresó el cariño que siente por su país. “Te amo Perú, sé que vienen mejores cosas para el país”, escribió la empresaria en una publicación especial por el aniversario patrio.

Por su parte, Korina recordó el significado que tiene el Perú en su vida, país donde formó una familia. “Hoy celebramos en este hermoso país que me regaló lo mejor de mi vida”, señaló la actriz venezolana mediante sus historias de Instagram.

Alejandra Baigorria orgullosa de ser peruana.

El actor y productor Julián Zucchi también se sumó a los saludos patrios con una fotografía en la que aparece utilizando la camiseta de la selección peruana. El actor argentino destacó su vínculo con el país y escribió: “Qué mejor manera que celebrarte creando cositas”.

En tanto, el cantautor Gian Marco compartió una reflexión sobre la identidad peruana y pidió valorar las diferencias que existen entre los ciudadanos, para luego recordar que el Perú fue el lugar donde creció y desarrolló su carrera musical.

“Es un lugar donde aprendí tantas cosas. Un lugar que recorrí con música. Es un lugar que me enseñó a ser lo que soy. Hoy, en estas Fiestas Patrias, celebremos al Perú con todos sus colores, con todas sus razas, con todas sus formas. Al final, todos somos lo mismo. Todos somos pueblo y nada nos separa. Que el futuro sea siempre mejor”, manifestó.

Por otro lado, desde España, Karen Schwarz celebró la fecha junto a sus hijas con un video en el que bailaron el festejo “Ritmo, Color y Sabor”, composición de Amador Ballumbrosio popularizada por Eva Ayllón. “Qué bonito es ser peruanas”, escribió la conductora al compartir el momento familiar.

Asimismo, Michelle Soifer compartió un video acompañado de una niña al ritmo de una canción de Milena Warthon y resaltó el valor de la cultura peruana. “Hay cosas que se heredan sin necesidad de decir una sola palabra: el orgullo por nuestras raíces, el amor por nuestra cultura y la alegría de ser peruanos”, señaló la cantante.

De esta manera, distintas figuras del espectáculo utilizaron sus plataformas digitales para sumarse a las celebraciones por Fiestas Patrias y compartir mensajes relacionados con el orgullo, la cultura y las tradiciones del país.

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