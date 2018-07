Ocho hijos de famosos que lo intentaron pero no alcanzaron el éxito de sus padres

Nacieron en cuna de oro, en medio de música, conciertos y fama ajena, las que sus populares papás gozaban en su momento. Con el tiempo y siguiendo la tendencia del popular refrán: "De tal palo, tal astilla", estos hijos de famosos siguieron el mismo camino que sus progenitores tratando de abrirse camino con un nombre propio o usando 'la ayudita' de ser el 'el hijo de'.

Lamentablemente para ellos, este camino no se abrió del todo bien como sí ocurrió con sus padres y el éxito les fue esquivo.

A continuación, una pequeña lista de hijos de famosos que no alcanzaron el éxito de sus padres.

1- José Joel

Es el hijo de José José: Inició una carrera como actor cuando apenas tenía 13 años, primero en teatro musical y luego en televisión pero nunca resaltó como gran actor ni en alguna producción de renombre.

Figuran entre los programas que hizo: "Mujer, casos de la vida real" de Televisa y "Quiéreme tonto" de Azteca.

A la par de su carrera de actor, intentó como cantante y tiene hasta el momento grabados dos discos, que han pasado sin pena ni gloria. Actualmente, con 43 años, ofrece shows con el repertorio de su padre.

2. Juan Pablo Manzanero

Es hijo del reconocido compositor mexicano Armando Manzanero y al igual que su padre compone y canta. Juan Pablo ha compuesto para diferentes artistas como Cristian Castro, Sasha, Yahir, Ricky Martin, Tania Libertad, y hasta su propio padre, sin embargo no ha logrado el brío de su progenitor.

3. Benito Cerati

Hijo del fallecido y premiado Gustavo Cerati, Benito tiene actualmente 24 años y además de cantante es compositor. Aunque en 2016 firmó con Sony para publicar su proyecto Zero Kill, no ha logrado trascender como sí lo hizo el ex líder de Soda Stereo a su edad.

5. Vicente Fernández Jr.

Eligió ser cantante de rancheras, tal y como su padre Vicente pero no ha logrado ni acercarse al reconocimiento que sí tuvo el famoso 'Chente'.

6. Julian Lennon

Hijo del mundialmente conocido John Lennon, Julian intentó suerte en la música y tras conseguir buenas críticas con su primer álbum, el éxito no se repetiría pues la sombra del padre pesarían más y las comparaciones con este le jugarían en contra.

7. Julio José Iglesias Jr.

Tras probar éxito como modelo, el junior de Julio Iglesias intentó una carrera de cantante sin embargo no despuntaría por sus limitaciones vocales y por las comparaciones con su hermano Enrique.