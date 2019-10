Celebridades, familiares y fans de José José despiden al cantante mexicano este viernes en Miami, luego del rocambolesco peregrinaje que pasaron los hijos mayores del artista para hallar el cuerpo de su padre en medio de conflictos con su hermana menor Sarita Sosa.

“Ayer fue un día muy interesante, maravilloso, llegamos a los acuerdos que llegamos”, dijo el miércoles José Joel Sosa, el hijo mayor de José José, fallecido el sábado a los 71 años en un hospital del condado de Miami-Dade.

José Joel viajó de México a Estados Unidos con su hermana Marysol, ambos del segundo matrimonio del intérprete, para exigir a su media hermana Sara, que vive en Miami y acompañó a su padre en su deceso, que les informara del paradero de los restos del artista, que hasta este miércoles era una incógnita.

Este comportamiento de la hija menor de José José con sus hermanos, criticado tanto por los medios de comunicación mexicanos como por los fans del cantante, han hecho de Sarita, la villana de una llamada mala telenovela que ha terminado por ensuciar su imagen en medio de sus ganas de lanzarse como cantante, una carrera que la joven de 24 años afirma que su padre le pidió en su lecho de muerte, no la deje de lado.

Varios conductores de la televisión mexicana como Maxine Woodside, Patty Chapoy, Carmen Salinas, entre otros, también han cuestionado el proceder de Sara Sosa y han lanzado fuertes calificativos en contra de ella.

“Es una villana.¿Quiere hacer una carrera musical después de esto? Ni yo ni los mexicanos vamos a comprarle un solo disco”, dijo Maxine Woodside, conductora de la TV mexicana. Mientras que Patty Chapoy ha afirmado que “Sarita es una persona que se ha dedicado a mentir. Se ha dedicado a tomarle el pelo a absolutamente todos y su carrera musical ya se murió antes de empezar”.

El comportamiento de Sara Sosa comenzó a cuestionarse medio año antes, cuando ella y su madre decidieron llevarse a José José a Miami en un momento en que los médicos de México sugerían no hacerlo dado su delicado estado de salud producto de su reciente cirugía de cáncer de páncreas.

Con la imagen desgastada como la tiene ahora, no es difícil adivinar que la carrera como cantante de Sarita Sosa no tiene buen augurio, esto a pesar de la promesa que según ella le pidió su padre que le hiciera antes de morir. "“Me tomó de la mano y me pidió que le prometiera que iba hacer mi carrera musical”, reveló la joven en una de las varias entrevistas que concedió horas después de hacerse público el fallecimiento del ‘Príncipe de la canción’. Solo el tiempo dirá si el panorama cambia para Sara Sosa.

OTROS HIJOS DE FAMOSOS CANTANTES QUE INTENTARON PERO NO PUDIERON

Aunque la historia dista mucho de la polémica Sarita Sosa, otros hijos de cantantes exitosos, entre los que se encuentran el mismo José Joel, trataron de emular la carrera de sus padres pero el éxito les fue esquivo y no precisamente por la falta de talento.

A continuación, una lista de aquellos hijos de famosos que intentaron sin éxito igualar la carrera de sus famosos padres.

1- José Joel

Es el hijo mayor de José José . Inició una carrera como actor cuando apenas tenía 13 años, primero en teatro musical y luego en televisión pero nunca resaltó en ese rubro ni en alguna producción de renombre.

Figuran entre los programas que hizo: “Mujer, casos de la vida real” de Televisa y “Quiéreme tonto” de Azteca. Hacia principios del 2000, José Joel participó en una serie de realities musicales como “La Academia” o “Desafío de estrellas” pero sin éxito.

A la par de su carrera de actor, intentó como cantante y tiene hasta el momento grabados dos discos, que han pasado sin pena ni gloria. En 2012, José Joel estrena la obra de teatro Amar y querer, un musical basado en las canciones de José José. Sin embargo, el proyecto se vio envuelto en un escándalo por supuestas faltas de pago al personal.

Actualmente, con 43 años, José Joel ofrece shows con el repertorio de su padre.

2. Juan Pablo Manzanero

Es hijo del reconocido compositor mexicano Armando Manzanero y al igual que su padre compone y canta. Juan Pablo ha compuesto para diferentes artistas como Cristian Castro, Sasha, Yahir, Ricky Martin, Tania Libertad, y hasta su propio padre, sin embargo no ha logrado el brío de su progenitor.

3. Benito Cerati

Hijo del fallecido y premiado Gustavo Cerati, Benito tiene actualmente 25 años y además de cantante es compositor. Aunque en 2016 firmó con Sony para publicar su proyecto Zero Kill, no ha logrado trascender como sí lo hizo el ex líder de Soda Stereo a su edad. En diciembre del 2018 publicó “Unisex”, su último trabajo hasta el momento del cual Benito declaró en agosto de este año:

“A mí no me interesa satisfacer, a mí me interesa conectar, generar un diálogo... No estoy para hacer lo que otros piensan que puedo llegar a ser, o lo que esperan, sea mejor o peor, es quién soy y cómo soy con todas mis habilidades y mis propias cosas”.

5. Vicente Fernández Jr.

Eligió ser cantante de rancheras, tal y como su padre Vicente o como lo fue en sus inicios su hermano Alejandro pero no ha logrado acercarse al reconocimiento de ninguno de los dos.

6. Julian Lennon

Hijo del mundialmente conocido John Lennon, Julian intentó suerte en la música y tras conseguir buenas críticas con su primer álbum, el éxito no se repetiría pues la sombra del padre pesarían más y las comparaciones con este le jugarían en contra.

7. Julio José Iglesias Jr.

Tras probar éxito como modelo, el junior de Julio Iglesias intentó una carrera de cantante sin embargo no despuntaría por sus limitaciones vocales y por las comparaciones con su hermano Enrique.

8. Frida Sofía

La polémica hija de Alejandra Guzmán estrenó en julio pasado su tema “Ándale” pero lo hizo en medio de una fuerte polémica con su madre y su familia materna.

A principios de ese mismo mes, Alejandra Guzmán reveló en entrevista al programa mexicano “De primera mano”, que la mala relación con su hija Frida Sofía llegó hasta los golpes. Además, contó detalles del trastorno de personalidad que la joven de 27 años sufre desde hace un buen tiempo.

“Soy su madre y comprendo que no esté en su mejor momento. He tratado este tema con ella, ante terapeutas, durante más de ocho años. Lo que pasa es que yo no puedo pedirte perdón tantos años y que no entiendas a dónde voy pero ella necesita ayuda porque tiene border personality...”, reveló la cantante a Gustavo Adolfo Infante.

Frida Sofía negó todo lo dicho por su madre y acusó a la rockera de querer sabotearle la carrera. Hasta el día de hoy, la mala relación de la joven con su familia es complicada, hasta el punto que Enrique Guzmán, su abuelo, le ha quitado el apoyo moral que tenía hasta ahora.

9. Shayla Durcal

La hija de Rocío Durcal comenzó su carrera musical a mediados del 2000. Tras el fracaso de su primer disco, lanza un segundo álbum con canciones que fueron un éxito en la voz de su madre, el cual se posicionó varias veces en el nº1 de ventas de España y América Latina. En los últimos cinco años ha sido jurado de realities musicales como “Tu cara me suena” o “La voz kids” de Colombia. Lamentablemente para ella, su carrera se ha visto eclipsada por sus problemas de salud, y una aparente anorexia que la cantante ha negado padecer. A esto le siguió un accidente por el que perdió parte del dedo índice de la mano y el aumento de más de 20 kilos que, según ella, se produjo por haber dejado de fumar.

“Toda mi vida he batallado con eso, hoy por hoy también, pero voy aprendiendo, porque de adulto ya entiendes por dónde van los tiros”, aseguró la joven de 40 años.