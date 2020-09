Cuando se es una figura pública, la imagen cuenta. Un mal atuendo, una mala reacción o hasta un cambio de look pueden ser motivo de crítica por parte del público, y es por eso que las figuras de la farándula están muy atentas a cómo los ven. Algunos de los rotros más conocidos de la TV nacional han optado -por estética o por razones de salud- a acudir al cirujano. En esta nota hacemos un repaso.

Karen Schwarz, ex reina de belleza y actual conductora de "En exclusiva", se sometió a una rinoplastía cuando se desempeñaba como modelo. "No me arrepiento de lo que he hecho en mi vida. En algún momento tuve miedo de operarme… Pero ahora creo que sí me ayudó el tema de la operación y no me arrepiento", dijo la figura de Latina.

Karen Schwarz. (Foto: Instagram)

La conductora también fue enfática en decir que no sentía vergüenza de su aspecto natural, ya que en redes sociales suelen mencionarle el retoque y publicar imágenes de su pasado.

"¿Avergonzarme? No, todo lo contrario. Cuando me eligieron para el Miss Perú 2009 fue con esas fotos (sin operarse). Dentro del concurso, todas las candidatas tenían que arreglarse la nariz o el busto", afirmó.

Maju Mantilla, peruana que consiguió el título de Miss Mundo en el 2004, también se sometió a una rinoplastía para el concurso de belleza. Al igual que Schwarz, la trujillana no tiene problemas en hablar de la cirugía, pero reconoce que se le hace extraño ver imágenes de antes de la operación.

"Sí cuesta luego de que te operas, verte la nariz y acostumbrarte a ella", dijo Maju Mantilla en un pasado programa de "Al aire" cuando difundieron un video sobre operaciones de famosos.

Maju Mantilla. (Foto: Internet)

Lo mismo ocurrió con Melissa Paredes, ex reina de belleza que ahora cosecha elogios como actriz gracias a "Ojitos hechiceros".

"¿Es sorpresa para ustedes saber que me operé mi nariz? No lo creo porque yo nunca lo negué. Así que no se dejen sorprender por personas maliciosas que cuelgan fotos donde se ve fatal. Aquí comparto con todos ustedes unas fotos de mi álbum privado para que vean mi cambio, obvio mi nariz jajaja. Ya saben cuando quieran quedar regios(as) les paso el número de mi cirujana. ¡Los quiero y de verdad gracias por tanto apoyo!", escribió la joven en sus redes sociales, donde compartió imágenes de su pasado.

Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Sheyla Rojas también recurrió al cirujano. La conductora de "Estás en todas" ha bromeado respecto a su aspecto en el pasado de esta manera: "La verdad es que yo era bien perfil de galleta de soda, entonces yo decía en algún momento me voy a poner. Junté mi platita y me pude operar (el busto)"

Pero no solo las mujeres de la farándula han precisado de retoques. Christian Domínguez se sometió a una rinoplastía.

"El cambio ha sido mínimo físicamente, porque eso era algo que me preocupaba porque la gente ya me conoce con una cara. Le dije al doctor que solo me quite algo de acá (la nariz) y nada más. Pero sí, me agrada bastante (cómo quedé)", declaró en su momento.

Así mismo, el modelo Nicola Porcella también reconoció a mediados de este 2019 que pasó por el cirujano. El ex ‘guerrero’ se hizo una rinoplastía para mejorar su perfil.

