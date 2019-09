Famosos que ya eran ricos antes de alcanzar popularidad |FOTOS

Tras alcanzar fama, populares personajes de la escena musical y actoral amasaron gran fortuna, sin embargo el dinero no representó mayor importancia para ellos, pues desde siempre estuvieron rodeados de lujos.

Famosos como Lindsay Lohan, Lana del Rey, Taylor Swift, Lady Gaga, Brooke Shields, Ed Sheeran, entre otros, forman parte de esta lista.

Taylor Swift

​

La actriz estadounidense gana millones de dólares al año. Sin embargo su familia tenía un patrimonio importante antes de que ella llegara al estrellato. Su padre es asesor financiero del Bank of America Merrill Lynch y la cuarta generación de presidentes del banco en su familia.

