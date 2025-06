El conflicto entre Farid Ode y Mariella Zanetti vuelve a encenderse, esta vez por una denuncia que involucra a su hija Gamille Ode, de 22 años.

El empresario reveló en televisión nacional un chat donde la joven le confiesa sentirse maltratada por su padrastro, Javier Blondet, y reclama la falta de acción de su madre ante la situación.

“Me estuvo insultando y mi mamá no hace nada” , dice el mensaje que estremeció a Farid, quien no dudó en hacerlo público durante una entrevista con 'Magaly TV La Firme’.

Este es el chat de Gamille que Farid Ode compartió

Farid Ode rompe en llanto y cuestiona el rol de Mariella Zanetti

Con lágrimas en los ojos, el empresario aseguró que su hija lleva años enfrentando episodios de maltrato psicológico.

En ese sentido, contó que Blondet llegó a romperle una patineta, revisar sus pertenencias, y negarle el acceso a internet para sus estudios.

“¿Qué adulto se comporta así con una joven? Mariella lo minimiza todo”, lamentó Ode.

Durante el programa, Farid también presentó un video grabado por Gamille, donde se escucha al padrastro insultarla y decirle “mocosa malcriada”.

A pesar de ello, según Ode, Zanetti no reaccionó como madre protectora.

“Papá, este señor me está tratando mal”: la llamada que inició el conflicto

Uno de los momentos más duros para Farid fue cuando recibió una llamada desesperada de su hija, quien entre lágrimas le pidió ayuda.

“Me dijo: ‘Papá, este señor me está tratando mal, me insulta, me amenaza’. Y ahí me volví loco. Nunca la había escuchado llorar así”, confesó Ode, visiblemente afectado.

Como se recuerda, tras esa llamada, Farid acudió hasta la casa de Javier para agredirle con puñetes, patadas y una llave metálica.

Farid Ode agredió a Javier Blondet en defensa de su hija Gamille, de 21 años

¿Por qué Gamille no abandona la casa de su madre?

Frente a la pregunta de por qué Gamille no ha dejado el hogar que comparte con su madre y padrastro, Farid explicó que la joven recién terminó su carrera y lleva solo cuatro meses trabajando.

A eso se suma un fuerte apego emocional a su hermano menor. “No se quiere ir por su hermanito, lo ama. Yo le he dicho que se venga conmigo, que este también es su hogar” , declaró.

Además, aseguró estar dispuesto a alquilarle su propio departamento si lo desea, pero respeta su decisión de querer ser independiente.

Gamille Ode, de 21 años, es hija de Mariella Zanetti y Farid Ode. Actualmente trabaja como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea. | Foto: Instagram

Mariella Zanetti responde: “Fue por una tontería”

Por su parte, Zanetti minimizó las acusaciones y aseguró que la discusión se originó “por un shampoo” que su esposo Javier habría usado para el hermanito de Gamille.

Durante el programa, cuando se le preguntó si su esposo pediría disculpas a Gamille, Blondet respondió tajantemente: “no”, generando más controversia.