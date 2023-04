El periodista Federico Salazar ya es un icónico de la televisión peruana debido a su larga trayectoria, actualmente es el conductor de ‘América Noticias’. Hace poco fue entrevistado por Yaco Eskenazi para ‘Estás en Todas’, donde confesó algunos pasajes de su juventud que pocos sabían.

Yaco le preguntó sobre anécdotas de su juventud al periodista, quien aceptó que le gustaba bastante salir a divertirse con sus amigos, algo que era común en sus fines de semana, pero sin llegar a excederse.

Fue ahí donde confesó haber ido a trabajar ‘de boleto’, es decir salir de la fiesta e ir directamente a trabajar ya que no hay tiempo para más.

“Sí, algunas veces fui de boleto al noticiero. En esa época, estamos hablando de hace muchos años, porque ya no puedo y porque el cuerpo no me da. Me gustaba salir mucho, pero no en el sentido de sacar la vuelta y eso”, reveló el periodista de América TV.

Dicha confesión tomó por sorpresa a Yaco y a los seguidores de Salazar, ya que nunca se le ha visto notablemente ebrio o con resaca mientras conducían el segmento de noticias. Por el contrario, siempre ha mantenido una reputación impoluta.