Una pérdida irreparable. La exvedette y empresaria peruana Mariella Zanetti se despidió del comediante Rodolfo Carrión, más conocido como “Felpudini”, quien falleció el jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón, enfermedad que le fue diagnosticada en enero de 2024.

A través de su cuenta de Facebook, Zanetti dedicó una sentida publicación en memoria de Felpudini, con quien compartió escenarios y pantallas de televisión. “Cuántas anécdotas hay... Desde que comencé en el mundo artístico, siempre estuvo mi tío Felpu. ‘Estudia’, me decía, ‘haz ejercicios, prepárate’” , escribió.

Tras recordar sus consejos e incentivos hacia la preparación profesional, Mariella expresó que atesorará las anécdotas y experiencias compartidas. “Siempre me aconsejaba lo mejor. Me quedaré con los hermosos recuerdos, especialmente del último trabajo que hicimos juntos, donde compartimos risas y, como siempre, me contabas mil historias”, añadió.

Asimismo, Mariella reconoció a Carrión por su trayectoria artística y formación académica, describiéndolo como un “gran profesional y persona sumamente culta”. “[...] Era maravilloso escucharte hablar”, comentó. Para finalizar, dijo: “Descansa ahora, mi Tío Felpu, como te decía con cariño. Vuela alto, que siempre te recordaremos”. La última producción donde ambos compartieron roles fue “Soy inocente”, película que se estrenó en 2023.

Mariella Zanetti le dice adiós a Felpudini en redes sociales | Foto: Facebook

CONOCE MÁS: Mariella Zanetti reveló que tuvo fuerte discusión con Tula Rodriguez por un ex

¿De qué falleció Rodrigo Carrión “Felpudini”?

Rodolfo Carrión, conocido como “Felpudini”, nació el 9 de abril de 1949 en Carhuaz y falleció el jueves 26 de septiembre tras una dura batalla contra el cáncer. A lo largo de su carrera, formó parte de numerosos programas humorísticos en televisión, como “Risas y salsas” y “El wasap de JB”. Sus últimos días los dedicó a dictar talleres de actuación en el Teatro Jade, propiedad de su amigo Efraín Aguilar.

El actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón en estadio 4 en enero de 2024. Al no existir un tratamiento adecuado para su condición, Felpudini se sometió a un tratamiento experimental en la Clínica Ricardo Palma. Pasó sus últimos días en San Miguel, un distrito de Lima, junto a su hermana Gladys y sus sobrinos. En vida, estuvo casado con la modelo y vedette Analí Cabrera, a quien consideró el amor de su vida, desde 1982 hasta 1990. Cabrera falleció en 2011 a causa del cáncer de mama.